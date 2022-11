Een Stief Kwartiertje: De Klimaatwethouder

De wethouder van Brummen die duurzaamheid en klimaat in zijn portefeuille heeft, is niet te benijden. Hij is van GroenLinks en dus is zijn grootste uitdaging om aan het eind van de zittingstermijn niet als vertegenwoordiger van GroenRechts het college te verlaten. Pouwel Inberg is echter een optimistisch en daarnaast een idealistisch mens, want hij wil rond 2050 met zijn inwoners, inmiddels zijn volgelingen, aan de oever van de IJssel een toost uitbrengen op de redding van het klimaat, door het glas te heffen dat gevuld is met gezond, dus drinkbaar IJsselwater. Als hij dan nog wethouder is, krijgt hij zeker een duurzaam gefabriceerd lintje, want zijn inzet heeft de koning behaagd, die weliswaar op water afgestudeerd is, maar toch meer van bier houdt.

De wethouder staat onder grote druk, want hij heeft grootse plannen, maar nu ook twee burgemeesters boven zich. Natuurlijk de echte, weliswaar een VVD’er, die als burgervader zijn jonge inwoners wil overtuigen dat water net zo lekker is als bier. Maar de verwachting is dat hij niet zo getapt is dat jongeren daarin trappen. De andere burgervader is de nieuwe klimaatburgemeester, die heeft aangekondigd dat er binnenkort een boomplantdag in de gemeente georganiseerd gaat worden. Daar wordt Pouwel even gelukkig als ongemakkelijk van. De Brummense gemeenteraad en het college van B en W zijn onlangs akkoord gegaan, zij het niet van harte, met de kap van het Markvoortbos in Eerbeek ten behoeve van een nieuw logistiek centrum, hoewel Pouwels partij heeft tegengestemd. In zijn programma voor de komende jaren heeft hij echter vastgelegd dat hij 21.000 bomen wil planten in de gemeente, maar wellicht moet hij binnen afzienbare tijd toestaan dat er eerst 5 hectare oude bomen gekapt worden. De klimaatburgemeester is van dezelfde club als de wethouder, dus ze bomen zich inmiddels suf over bomen. Het kan ook zijn dat de Raad van State hen te hulp schiet als bij de bouw van het nieuwe centrum blijkt dat er te veel stikstof wordt uitgestoten.

Gelukkig is Pouwel ook wethouder van mobiliteit, dat komt goed uit nu hij op weg is naar een schone IJssel. We noemen een rivier ook wel een waterweg en vroeger ging er veel verkeer over het water, maar tegenwoordig steekt er voornamelijk verkeer over dat van de ene oever naar de andere gaat en dus kan een veerpont ook als een weg beschouwd worden. De oversteek met een veerpont is een prettig tussendoortje; het is even genieten van een rustieke waterloop, die meandert door het landschap. Maar, zoals Bredero ons al leerde, is alles van waarde weerloos en nu blijkt dat de provincie meer waarde hecht aan wegen van asfalt dan van water en wil ze de financiering van het verenfonds stopzetten, waardoor naar verwachting de helft van de pontveren in de provincie in haar eigen water zal verzuipen. Ook de pont van Brummen naar Bronckhorst dreigt kopje onder te gaan, dus moet Pouwel zien dat hij ergens een reddingsboei vindt, want hij kan als GroenLinkser natuurlijk niet toestaan dat er vele autokilometers omgereden moeten worden, omdat de veerweg afgesloten is. Dat gaat Pouwel uiteraard doen, maar de overtocht zal duurder worden. Aangezien er begin 2023 verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn, zal er actie gevoerd worden, waarschijnlijk onder het motto: ponten of verzuipen.

Brummen heeft een klimaatwethouder en een klimaatburgemeester en dus wordt de grootste uitdaging dat er een klimaat geschapen wordt waar het klimaat beter van wordt.

Desiderius Antidotum