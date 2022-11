Een Eerbeeks Braaibiertje voor het goede doel

EERBEEK – Eerbeek heeft sinds kort een eigen biertje: Braaibier. Dit biertje wordt gebrouwen door de Eerbeekse bierbrouwer Brave Hendrikus. De winst komt ten goede aan het goede doel Victory4All in Zuid-Afrika. Het idee voor het brouwen van dit bier komt van Matthias Wentink. Hij bezocht jaren geleden de projecten van Victory4All.

Victory4All zet zich in voor de toekomst van Zuid-Afrikaanse kinderen. Met dit project van Johan en Astrid Vos is er voor veel jongeren weer hoop op een betere toekomst met eerlijke kansen en een plek in de samenleving. Matthias raakte tijdens zijn bezoek ontroerd door het zien van de belangeloze inzet van mensen voor een ander.

Terug in Nederland wilde Matthias zich graag inzetten voor dit doel en kwam met het idee om een barbecuebier te gaan brouwen. In Zuid-Afrika is barbecueën een manier om elkaar te ontmoeten en is vlees, vis en bier een manier om mensen dichten tot elkaar te laten komen. De naam Braaibier komt van de Zuid-Afrikaanse ‘braai’, wat de benaming is voor deze sociale barbecues. Voor het brouwen van het bier zocht hij de samenwerking met Geert Wentink en bierbrouwer Brave Hendrikus uit Eerbeek, een alias van Henk Reurink.

“Braaibier heeft twee biertjes met een heel herkenbaar karakter en volle smaak”, vertelt Brave Hendrikus. “Braai IPA is een krachtig bitter biertje, dat goed samengaat met een stuk vlees. Braai Blond is een licht zoet biertje, dat perfect smaakt met gebakken vis”, legt hij uit.

Braaibier is voor 2,95 euro te koop bij Wijnhandel Vriezekolk in Eerbeek of te bestellen via v4all.eerbeek@gmail.com. De winst die gemaakt wordt op Braaibier komt dus ten goede aan het Zuid-Afrikaanse Victory4all. Door Braaibier te kopen wordt dit project gesteund en wordt er bijgedragen aan de toekomst van Zuid-Afrikaanse kinderen.