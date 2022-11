Een cadeautje voor ieder kind dankzij sinterklaasactie

DOESBURG/DIEREN – Sinterklaas gaat geen enkele deur voorbij. Maar soms heeft hij wel een beetje hulp nodig. Net als vorig jaar organiseert een aantal vrijwilligers daarom, samen met Voedselbank Doesburg en Dieren, een actie om te zorgen dat ook kinderen uit gezinnen die minder te besteden hebben, een cadeautje krijgen.

Ook dit jaar wordt de actie met veel enthousiasme ontvangen door de uitgiftepunten van de Voedselbank Doesburg en Dieren. “We krijgen van de Voedselbank een geanonimiseerde lijst van alle gezinnen met jonge kinderen. Zij hebben een verlanglijstje voor Sinterklaas in hun voedselpakket gekregen dat ze kunnen invullen. Voor de lijstjes die we terug krijgen, zoeken we mensen die een cadeautje willen kopen”, vertelt Vanessa Wissink, die een deel van de organisatie op zich neemt. “We zien dit jaar een toename van het aantal kinderen, met name in Dieren. We proberen op dit moment circa 120 kinderen van cadeaus te voorzien. Daar zitten ook oudere kinderen uit het gezin bij, die misschien niet meer geloven, maar Sinterklaas sluit niemand uit. Alle kinderen uit het gezin doen mee”, aldus Vanessa.

Mensen die zich aanmelden kunnen een kind ‘adopteren’. Dat betekent dat zij voor dat kind, gebaseerd op het ingeleverde verlanglijstje, een cadeautje kopen. “Dit kost 15 euro, niet meer en niet minder, om geen verschil te maken.” De kopers leveren de cadeautjes ingepakt in, voorzien van een nummer, zodat het bij het goede gezin en het goede kind terecht komt. De pakjes worden in een jute zak afgeleverd bij de gezinnen.

Wie zelf niet op pad kan of wil, kan ook een financiële bijdrage doen. “Dit geld gebruiken wij om cadeautjes te kopen voor de kinderen die niet worden geadopteerd of voor zaken als inpakpapier, de jute zakken, eventueel wat snoepgoed. Vorig jaar hebben we voor alle kinderen een hulpsinterklaas gevonden. We hopen dat dat ook dit jaar lukt!”, aldus Vanessa.

Vanessa krijgt louter heel leuke reacties op de actie. “Dat begon al bij de Voedselbank, waar iedereen meteen enthousiast mee wilde werken. Maar ook mensen in de stad zijn heel positief. Inmiddels zijn er al veel kinderen geadopteerd, hebben we ook al wat financiële steun ontvangen èn hebben zich al mensen gemeld die als vrijwilliger mee willen helpen.”

Iedereen die een kindje wil adopteren of op een andere manier een bijdrage wil leveren, kan voor meer informatie kijken op www.facebook.com/sinterklaasactiedoesburg of een e-mail sturen naar Vanessa Wissink via sinterklaasactiedoesburg@gmail.com. Een kind adopteren kan tot uiterlijk 21 november of tot alle kinderen zijn geadopteerd.