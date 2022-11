Driemaal opvoering KDO-blijspel in De Brink

LOENEN – Toneelvereniging KDO uit Eerbeek kan weer aan de slag. Op dit moment zijn de spelers druk aan het repeteren voor het blijspel ’n Schat van een Brombeere van Bernd Gombold. Er zijn drie uitvoeren en wel op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 november in dorpscentrum De Brink in Loenen.

De kredietcrisis heeft ook gevolgen in dit prachtige blijspel. Het kan iedereen overkomen: je hebt het goed naar de zin op de camping met een vaste staplaats, een boot, drie auto’s en een huis in Italië. En dan gaat alles mis, zoals bij Gijs van Zanten en zijn vrouw Truus. En dan krijgen ze ook nog van de één op de andere dag nieuwe buren op de camping. Die Jannes en Gerda zijn me toch een stel. Hij is zo’n man, die alleen maar naar de camping gaat om bij te tanken, zijn vrouw kan hem niet de baas, zijn schoonmoeder heeft de hoop opgegeven dat hij ooit nog eens wat fatsoenlijker wordt. Jannes krijgt ook nog ruzie met een over het paard getild vrouwtje dat ook op de camping staat. Zij heeft vervelende kinderen en een hond die overal maar zijn behoeftes doet. En dan verliezen Gijs en Truus ook nog al hun geld. Dit alles zorgt weer voor de nodige kostelijke situaties.

De uitvoeringen in De Brink beginnen op vrijdag 18 en zaterdag 19 november om 20.00 uur. Zondagmiddag 20 november is de aanvang om 14.30 uur. De zaal is 45 minuten voor aanvang open. De kaartverkoop is bij Primera aan de Loenensewege 6C in Eerbeek, Kokaka aan de Tuinstaat 3 in Brummen en De Spar aan de Eerbeekseweg 24 in Loenen. De kaarten kosten 7,50 euro.

Wie interesse heeft in toneelspelen kan een repetitieavond bijwonen. De repetities worden gehouden in ’t Enknest aan de Enkweg 24b te Eerbeek, het eigen clubgebouw van KDO. Joke Brouwer, tel. 06-27401849, kan er alles over vertellen.

www.kdoeerbeek.nl