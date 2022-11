Dorpsparel Loenen voor Henk van Hensbergen

LOENEN – Menigeen kent hem als een zeer bescheiden persoon, die niet graag op de voorgrond treedt. Maar donderdag 10 november werd Henk van Hensbergen wel even in de schijnwerper geplaatst. Tijdens de repetitie van zijn geliefde orkest OLTO werd hij naar voren geroepen om de hoogste eretrofee van Loenen in ontvangst te nemen. Van Hensbergen werd geëerd met de Dorpsparel Loenen 2022 voor zijn grote verdiensten voor het dorp.

Ieder jaar wordt in november een Loenenaar beloond met de trofee die verbonden is aan de eretitel Parel van Gelderland, die Loenen in 1976 verdiende met vele activiteiten. Het Parelcomité koos dit jaar voor Van Hensbergen voor zijn grote verdiensten, die vooral veel met OLTO te maken hebben.

Feiten

De wekelijkse repetitie van het harmonieorkest onder leiding van John Brouwer werd even onderbroken door de binnenkomst van het comité. Martien Kobussen riep muzikant Van Hensbergen naar voren. De hoogst verbaasde muzikant wist niet wat hem overkwam. Hier had hij nooit op gerekend. Kobussen vertelde Van Hensbergen dat de Dorpsparel 2022 hem ten deel is gevallen. Hij somde de feiten op waarom de Pareltrofee hem was toegekend.

Van Hensbergen is een echt dorps- en verenigingsmens, die altijd bereid is om te helpen. Hij blaast al meer dan zestig jaar bij OLTO een flinke partij en is nog iedere week met zijn hoorn op de repetitieplek te vinden. Hij was 12 jaar toen hij begon. Vader Thijs speelde toen al bij de vereniging.

OLTO heeft aan de parelwinnaar twaalf jaar een prima secretaris gehad. De administratie was toen niet best op orde. Van Hensbergen kreeg van zijn voorganger een schoenendoos met papieren en moest daarmee starten. Een grote klus, maar hij heeft het prima geklaard.

Oud papier

Maandelijks kan men Van Hensbergen ook zien lopen achter de vrachtwagen bij het inzamelen van het oude papier voor OLTO. Al meer dan zestig jaar is Henk met de OPA-actie bezig. Een grote prestatie.

Van Hensbergen deed en doet nog veel meer. Hij was twaalf jaar secretaris en is nu nog vrijwilliger in het dorpscentrum De Brink en doet hier binnen en buiten veel werk. Ook bij de afbraak van de oude school en en opbouw van De Brink was hij actief.

Toen hij met pensioen ging, kreeg hij ook meer tijd voor vrijwilligerswerk. Zo is Henk ook vaak aan het werk op het uitgestrekte kerkhof bij de Protestantse Kerk. Daar is altijd veel te doen en hij vroeg broer Jaap ook mee te helpen met schoffelen en harken. Samen klussen zij hier nu maandelijks.

Buiten Loenen

Ook buiten Loenen is de Parelwinnaar actief. Als tuinliefhebber leek het hem prachtig om te werken in de mooie tuinen bij Paleis Het Loo in Apeldoorn. Hij doet dit graag. Werken in de natuur vindt hij ook prachtig. Daarom is hij ook vaak in de bossen van Staatsbosbeheer te vinden en doet daar allerlei werk.

Kobussen noemde het een forse lijst van activiteiten van deze vrijwilliger, die nu beloond wordt met de Pareltrofee. Na de aanbieding van de trofee en bloemen bracht het orkest de onderscheiden Loenenaar een aubade. Ook OLTO-voorzitter Marcel Mooi feliciteerde de Parelwinnaar en dankte hem voor zijn grote inzet.

Van Hensbergen liet merken hier toch wel erg blij mee te zijn. Hij deed het allemaal graag en wil zolang zijn gezondheid het toelaat hier mee doorgaan.

Foto: Eline Dammers

Henk van Hensbergen is erg blij met de gewonnen Dorpsparel