Dialect blijft leven door 1000 maal Mo’j Is Luusteren

TWELLO/LOENEN – Zaterdag 19 november is er een feestje in de studio van de streekomroep VoorstVeluwezoom in in Twello. Om 10.00 uur wordt de duizendste uitzending van het dialectprogramma Mo’j Is Luusteren gepresenteerd door Martien Kobussen uit Loenen.

Martien (81) vindt dat een lokale omroep is een prima middel is om de plaatselijke taal, het Oost Veluws dialect, in ere te houden. Veel mensen vinden dat we het dialect, de taal die zij van onze ouders hebben meegekregen, moeten koesteren. Bij de Streekomroep VoostVeluwezoomn zijn ze daar twintig jaar geleden mee begonnen in de vorm van het programma Mo’j Is Luusteren. Presentator Martien Kobussen zoekt de gasten en muziek uit. In de loop der jaren kreeg hij assistentie van verschillende technische mensen, maar nu vormt hij al dertien jaar een goed team met Martin van der Kaaij.

Martien is bezig met zijn twintigste seizoen bij VoorstVeluwezoom. Op 7 september 2002 was de eerste uitzending met Jetty van Weenum als gast. De toenmalige voorzitter Fred Meeuwse wilde graag een programma in de streektaal en vroeg Martien hiermee te starten. Vanaf het begin was er een groot gehoor voor Mo’j Is Luusteren. Later kwamen ook de luisteraars van Veluwezoom FM uit de gemeente Brummen hierbij.

Gezellig praatje

Iedere week nodigt Martien gasten uit om wat over hun vereniging of hobby te vertellen. Hij doet dat op zijn eigen manier. Het is geen strak interview, maar gewoon een ongedwongen praatje in het dialect. De gasten vinden het fijn om in eigen taal te kunnen praten. Het kan overal over gaan. Personen komen vertellen over hun hobby, artiesten die een nieuwe CD hebben gemaakt komen hierover vertellen of leden van een vereniging over de komende uitvoering of evenement. Soms maken de gasten ook muziek in de studio. Het kan allemaal bij Mo’j Is Luusteren.

De presentator kan rekenen op de medewerking van een aantal vaste gasten. Piet Groters komt al vele jaren iedere maand vertellen wat er in de tuin moet gebeuren. Al enkele jaren komt Ini Wolters ook maandelijks naar de studio en vertelt dan gedichten en verhaaltjes van bekende en minder bekende dialectschrijvers. Tinus van ’t Slyck (Martinus Ooms) heeft veel gedichten gemaakt en kwam elke maand ook een keer langs met eigen werk declameren. Helaas is Tinus kortgeleden overleden. De weerman Mark Wolvenne vertelt elke week op een gezellige manier over het weer van de komende dagen..

Krek wa’j zek

Martien stelt zelf ook ut programma samen. De gasten uit de gemeente Voorst worden door hem uitgenodigd. In iedere uitzending komen ook oude woorden en gezegden aan bod in de rubriek Krek wa’j zek. Martien wil die weer graag uit de vergetelheid halen.

Hij zoekt ook de muziek uit. Thuis heeft hij een kast vol CD’s om uit te kiezen. Zo maakt Martien een programma vol gezellige liedjes, allemaal in het dialect. Van rockmuziek van Normaal, Brook Duo en Grolse Hofzangers tot mooie luisterliedjes van Aalt Westerman. Tussendoor draait hij harmonica- en accordeonmuziek en muziek uit de bergen. De luisteraars waarderen ook de zeemansliedjes in het Shantykwartiertje.

Een voordracht mag volgens Martien ook niet ontbreken. Vaak is een voordracht van Dika, Graas en Mo van de Wierdense Revue te beluisteren. Voor een gedicht in het dialect wordt door Martien ook een plaatsje ingeruimd in de rubriek Riemsels uut de streek.. Boer Jan Elfrink uit Voorst maakte er veel in zijn leven.

Plat Ut Joar Uut

Vijf keer heeft Martien, op de grens van oud naar nieuw, de bonte avond Plat Ut Joar Uut op touw gezet. Bij het vijftienjarig bestaan van de LOV kwam hij op het idee om een gezellige dialectavond te houden op 30 december. De eerste avond was meteen een groot succes. Er waren volle zalen in het Stationskoffiehuis en de Jachtlusthal. Verschillende artiesten, zoals de De Olde Deerns van Jong Gelre en de Slanina Cesta Musikanten, hebben op Plat ut Joar Uut met succes hun debuut gemaakt en treden nog veel op.

De duizendste uitzending van Mo’j Is Luusteren is zaterdag 19 november tussen 10.00 en 12.00 uur te horen via streekomroep VoorstVeluwezoom.

Foto: voorstveluwezoom.nl

www.voorstveluwezoom.nl