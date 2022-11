Datum Bonte Schaap Festival 2023 bekend

RHEDEN – De tweede editie van het succesvolle Bonte Schaap Festival in Rheden wordt volgend jaar gehouden op zondag 11 juni. Ook dan is er weer een pre-party en wel op zaterdag 10 juni. De inschrijving voor de kramen is vanaf nu geopend.

Na de eerste succesvolle editie van het Bonte Schaap Festival in juni dit jaar is de organisatie al weer volop bezig met de organisatie van het vervolg. Het Bonte Schaap Festival is een samenwerking van BIZ/Centrum Rheden, de ORDS en de Rhedense Schaapskudde. Deze organisaties hebben de handen ineen geslagen om een evenement op poten te zetten voor het dorp met regionale uitstraling.

Het motto van het Bonte Schaap Festival is ‘Vóór en dóór het dorp Rheden’ en dit was tijdens de eerste editie goed te zien. “Wat een enthousiasme én medewerking hebben we mogen ervaren van onze verenigingen, stichtingen, ondernemers en vrijwilligers. Het is een feest geworden van ons dorp en we hopen ook de komende editie weer op ieders steun te mogen rekenen”, aldus de organisatie.

De tweede editie gaat dus plaatsvinden op zondag 11 juni. Dan worden de schapen van de Rhedense kudde geschoren. Daarnaast is er een grote markt, waarvoor de inschrijving al geopend is. Organisaties en ondernemers uit het dorp en de gemeente Rheden krijgen voorkeur bij het toekennen van de kramen. Inschrijven kan via de website. Hier kunnen ook vrijwilligers zich aanmelden.

De organisatie is daarnaast al weer bezig om een gevarieerd programma aan te bieden met veel talent uit eigen dorp. Denk hierbij aan veel kinderactiviteiten, live-muziek, straattheater, een verenigingenplein en andere onverwachte acts.

www.bonteschaapfestival.nl

Foto: De eerste editie van het Bonte Schaap Festival in Rheden was een groot succes