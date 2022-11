Concerten Cantado in Brummen en Ellecom

ELLECOM/BRUMMEN – Het vrouwenkwartet Cantado gaat concerten verzorgen in Ellecom en Brummen. Op zaterdag 5 november is er een optreden in de Pancratiuskerk in Brummen en in Ellecom op zondagmiddag 27 november. Deze concerten zouden al in september plaatsvinden, maar moesten door corona worden uitgesteld.

Het kwartet Cantado bestaat uit de vier zussen Adolfsen. Hun vader was in de jaren 60 en 70 predikant in achtereenvolgens Brummen en Ellecom. Vroeger werd er door het gezin (er zijn ook nog vier broers) veel gemusiceerd, in allerlei samenstellingen. Het gezin woonde altijd dicht bij en zelfs een beetje in de kerk. Ruim twintig jaar na het overlijden van hun vader, en een halfjaar na dat van hun moeder, gaan de zussen in vier van ‘zijn’ kerken een concert verzorgen, waaronder dus in Brummen en Ellecom.

In ‘Cantado op Kerkenpad’ staat componist Henry Purcell centraal. Zijn liederen zijn voor de muzikale jeugdherinneringen van de zussen van grote betekenis: thuis werden ze regelmatig gezongen bij de piano. Naast liederen van Purcell worden er enkele religieuze stukken en een aantal nummers in het lichtere genre uitgevoerd.

De uitvoerenden zijn mezzosopranen Jonneke en Elsbeth, sopraan Ine en alt Paula. In Brummen wordt bij enkele liederen de pianobegeleiding verzorgd door Merel Adolfsen en in Ellecom door Hans Adolfsen. In Ellecom zal er tevens een bijdrage zijn van het duo Mayn Kholem. Zangeres Ella Visser en accordeonist Lenie Adolfsen-Overeem brengen fascinerende Jiddische liederen ten gehore.

Het concert in Brummen is zaterdag 5 november om 20.00 uur in de Pancratiuskerk. Het optreden in Ellecom op zondagmiddag 27 november om 15.00 uur in de Nicolaaskerk. Aanmelden voor deze concerten kan via de website www.cantado.jouwweb.nl of door een mail te sturen naar cantado4@gmail.com. De toegangsprijs is 10 euro.