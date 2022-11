College schuift afsluiting Doesburgsedijk op de lange baan

DIEREN – Als het aan het college van B&W van Rheden ligt wordt het (mogelijke) besluit om de Doesburgsedijk in Dieren af te sluiten een paar jaar opgeschoven. De grote onzekerheid op het gebied van stikstof en het moeilijk verkrijgen van een natuurvergunning zijn aanleiding voor het uitstel van de plannen. Voordat het college van B&W dit besluit neemt, wil ze eerst weten hoe de gemeenteraad hierover denkt.

Al lange tijd wordt gesproken over een mogelijke afsluiting van de Doesburgsedijk in Dieren. Om een besluit daarover te kunnen nemen, moet er een natuurvergunning worden afgegeven door de provincie. Die vergunning is nodig, omdat afsluiting van de Doesburgsedijk leidt tot een toename van verkeer op de Ellecomsedijk (N317/N348) in Ellecom. Die toename heeft een hogere neerslag van stikstof tot gevolg op de Veluwe.

De afgelopen periode werd gezocht naar mogelijkheden om toch een natuurvergunning te kunnen krijgen. Dit is volgens de gemeente niet eenvoudig. Daaraast is er op dit moment grote onzekerheid over het stikstofdossier. De verwachting is dat de komende jaren op landelijk en provinciaal niveau maatregelen genomen worden, die ervoor zorgen dat er meer stikstofruimte ontstaat. Dit betekent dat er dan beter uitzicht is op het krijgen van een natuurvergunning.

Voorlopig geen besluit

In afwachting van de maatregelen die meer stikstofruimte opleveren, heeft het college in principe besloten zich voorlopig niet in te zetten om een besluit voor te bereiden over de afsluiting van de Doesburgsedijk. Het college gaat ervan uit dat het nemen van een besluit over enkele jaren meer kans van slagen heeft en zij zal dan deze kwestie weer oppakken.

Een besluit tot uitstel zal pas worden genomen nadat de gemeenteraad de gelegenheid heeft gehad zijn mening te geven hierover. Het ligt in de planning dat de raad hierover zal spreken in de voorbereidende vergadering van 15 november en de raadsvergadering van 29 november.

Maatregelen Doesburgsedijk

Om de gemiddelde snelheid van het verkeer op de Doesburgsedijk omlaag te brengen en het geluid te verminderen, zijn vorig jaar tijdelijke maatregelen genomen. Deze blijven voorlopig gehandhaafd. Omdat het effect hiervan nog niet voldoende is, wordt nog gezocht naar aanvullende maatregelen op of naast de weg. De omwonenden van de Doesburgsedijk en de Ellecomsedijk zijn per brief op de hoogte gebracht van het uitstel over de afsluiting.