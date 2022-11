Business & Shopping: Grote najaarshow bij Oortgiese Campers Baak

BAAK – Oortgiese Campers in Baak houdt zaterdag 5 en zondag 6 november een grote najaarsshow. Het najaar is altijd al een periode geweest waarin veel mensen hun vakantieplannen maken voor de zomer. Een mooi moment om een droomcamper aan te schaffen.

Het 8000m2 grote terrein van Oortgiese Campers is dit weekend weer gevuld met allerlei soorten campers, van klein tot heel erg groot, integraal of half integraal, buscampers en alkoof. Bezoekers kunnen de verschillen tussen alle modellen goed bekijken en ervaren.

Er is een mooie collectie occasions te zien en ook wordt een deel van de huurvloot te koop aangeboden. Voor wie wil huren staan alle verschillende huurmodellen klaar, zodat bezoekers goed kunnen vergelijken wat de ideale camper is.

Er is een looproute door de verschillende werkplaatsen, zodat ook achter de schermen gekeken kan worden wat Oortgiese Campers allemaal in huis heeft. Dit zijn de werkplaatsen voor het busonderhoud en APK, maar ook de werkplaats voor het campergedeelte, waar alle accessoires opgebouwd kunnen worden.

De vraag naar campers blijft ongekend groot. Zowel de huurcampers als de campers voor de verkoop zijn niet aan te slepen. De huurplanning voor 2023 zit voor sommige periodes zelfs al weer vol, meldt Oortgiese. De campers die voor verkoop binnenkomen halen soms niet eens de website, omdat deze al verkocht worden voordat er een advertentie gemaakt kan worden.

De grote vraag naar campers is natuurlijk erg positief, maar de leveringen van nieuwe campers blijven echter nog steeds achter. Door een gebrek aan onderdelen komt er maar mondjesmaat aanvoer van nieuwe campers. Met name de bus onderstellen zijn het grote probleem. Tot nu toe werden de meeste campers op een FIAT bus onderstel gebouwd. Door de grote levering problemen gaan de camper fabrikanten nu ook over op andere bus merken zoals Ford, Citroen en Peugeot. De campers van 2023 zullen dus een stuk gevarieerder zijn op het gebied van het bus onderstel.

Doordat er weinig nieuwe campers op de markt komen, is de vraag naar tweedehands campers enorm gestegen. Veel mensen willen niet een jaar of soms nog langer wachten op hun droomcamper en gaan dus voor een jonge occasion. Oortgiese Campers is voor deze groep iedere dag weer druk, in binnen- en buitenland, om mooie en jonge occasions naar Baak te halen.

De najaarsshow is op zaterdag 5 en zondag 6 november van 10.00 tot 16.00 uur. Oortgiese Campers is gevestigd op Dambroek 16a in Baak.

www.oortgiesecampers.nl

tel. 085-7731022