Brummen vraagt provincie om veilig verkeer en beleefbaar bos rondom LCE

GEM. BRUMMEN – Het was met name GroenLinks die zich donderdag 10 november kritisch opstelde tijdens de bespreking van het provinciaal inpassingsplan voor de bouw van het Logistiek Centrum Eerbeek. Hoewel de meeste partijen wel enkele kanttekeningen hadden, waren het alleen ‘de groenen’ die zich niet kunnen vinden in het plan en deze avond tegenstemden.

Het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) moet komen aan de rand van bedrijventerrein Kollergang. Door een deel van de bedrijvigheid van de diverse Eerbeekse papierfabrieken in het dorp hier samen te voegen, moet de leefbaarheid in het dorp worden vergroot. Ook geeft dit letterlijk meer ruimte aan de fabrieken om te innoveren of uit te breiden.Keerzijde is dat voor de bouw van het centrum een deel van het oude Markvoortbos moet worden gekapt.

Het inpassingsplan voor het LCE wordt uitgewerkt door de provincie Gelderland. Dat betekent dat de gemeente Brummen hierover weinig te zeggen heeft. De raadsvergadering van afgelopen donderdag ging dan ook niet over het feit óf het LCE er moet komen en op welke plek, maar over welke aandachtspunten en wensen de gemeente Brummen de provincie meegeeft.

Papierdorp

De meeste partijen zien de voordelen van een LCE wel in. Zoals Cathy Sjerps van de PvdA bijvoorbeeld zei: “De bouw van een LCE geeft de papierindustrie en wat stevigere positie en biedt onze inwoners kans op werk en inkomen.” En ook Lokaal Belang, bij monde van Sandra Voskamp, gaf aan: “De papierindustrie hoort nou eenmaal bij Eerbeek, het papierdorp.”

Aanpassingen

Wel waren er deze avond kritische noten te horen. Het collegevoorstel, met de wensen en aandachtspunten voor de provincie, werd dan door middel van tien amendementen dan ook aangepast.

Zo wordt er extra aandacht gevraagd voor veiligheid van voetgangers en fietsers die gebruikmaken van de Dierenseweg en Brummenseweg. Ook wil de raad voldoende oversteekplekken op het bedrijventerrein Kollergang.

Ook vragen de partijen de provincie om ervoor te zorgen dat compensatie van het gekapte bos binnen de gemeentegrenzen gaat plaatsvinden en niet, zoals nu in de plannen staat, in Uddel. “Daar hebben we natuurlijk weinig aan”, zei Peter-Paul Steinweg van de VVD.

De beleefbaarheid van het deel van het Markvoortbos dat overblijft, moet zoveel mogelijk in stand worden gehouden. Hiertoe wil de raad een wandelpad verleggen en de wal rond de Kollergang doortrekken zodat het LCE aan het oog wordt onttrokken.

Mocht er voor het LCE minder ruimte nodig zijn dan voorzien, dan wil de raad graag dat het bestemmingsvlak hierop wordt aangepast.

Ook wenst de raad een bewezen commitment tussen initiatiefnemers en investeerders in de vorm van een langdurige gebruiksovereenkomst. Daarnaast moet een ander amendement de deelnemende partijen tot tempo aanmanen. Als er binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan nog geen LCE staat, wil de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan kunnen vaststellen.

Drie stemmen tegen

Bij uiteindelijke stemming over de boodschap die richting provincie wordt gestuurd, stemde alleen GroenLinks tegen. De partij vraagt zich af of de bouw van een Logistiek Centrum überhaupt wel een goed idee is, in deze tijd van crises op het gebied van onder andere stikstof, klimaat en woningnood. “Is het nog steeds een goed idee om stikstofruimte weg te geven aan de bouw van een loods in plaats van deze ruimte te steken in huizenbouw en behoud van boerenlandschap?”, vroeg Jeanette Hageman zich af. Ook is de partij van mening dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de stikstofuitstoot, onder andere tijdens de bouw van het LCE.

De andere partijen konden zich niet vinden in de twijfel van GroenLinks. Een motie waarin de provincie om nader onderzoek wordt gevraagd op het gebied van stikstof, werd niet gesteund.

Foto: Gerrit van de Pol