Bronckhorst blijft goed inzamelen voor Gered Gereedschap

GEM. BRONCKHORST – Na de vliegende start voor de Stichting Gered Gereedschap, georganiseerd door Lions Club Bronckhorst, blijkt er nog veel meer gebruikt gereedschap uit particuliere schuurtjes en leslokalen van onderwijsinstellingen tevoorschijn te komen. Eerder dit jaar nam Lions Club Bronckhorst het initiatief om deze al 40 jaar bestaande stichting een handje te gaan helpen met het bewust maken van mensen dat al het oude niet meer gebruikte gereedschap nog een tweede leven gegeven kan worden.

Alle handgereedschappen en kleine machines, ook naaimachines, worden door de Stichting Gered Gereedschap weer opgeknapt en verscheept naar Afrika. Daar zijn nog veel kleinschalige opleidingsinstituten die jonge mensen een ambacht leren, maar te weinig gereedschap voorhanden hebben om ze goed op te leiden.

Nog steeds staat op vijf locaties in de gemeente Bronckhorst een krat waar men zijn afgedankte gereedschappen in kwijt kan: De Tolbrug in Toldijk, Welkoop Vorden, Enorm in Hengelo, Welkoop Zelhem en Hubo in Zelhem, . De leden van de Lions Club Bronckhorst halen het daar op en brengen het naar de dichtstbijzijnde werkplaats van de Stichting Gered Gereedschap in Eibergen.

Bart van Zijderveld, Piet Roeland en Harrie Assinck zijn vrijwilligers voor Stichting Gered Gereedschap en geven het gereedschap, na een opknapbeurt, een mooie nieuwe bestemming. Deze actie stopt niet. De inzamelkratten blijven staan bij de bovengenoemde winkels. Ook bedrijven waar veel gereedschap intensief gebruikt wordt, wordt gevraagd om bij het opruimen aan de stichting te denken. Wanneer het gereedschap te veel is of er is geen tijd om het weg te brengen, dan kan er gemaild worden naar bronckhorst@lions.nl en wordt het opgehaald. Stichting Gered Gereedschap en Lions Club Bronckhorst zijn zeer dankbaar voor ingeleverde gereedschap.

De leden van de Lions Club hebben besloten dat het komende verenigingsjaar er ook een financiële donatie aan de Stichting Gered Gereedschap gedaan zal worden. Naast materialen heeft de stichting ook geld nodig om de transportkosten naar Afrika te bekostigen. Lions zamelen geld in onder andere voor dit doel middels de bekende acties als het Mosseldiner op 7, 8 en 9 oktober, pubquizzen en de tulpenverkoop in maart.

Lid worden van Lions Club of een keer vrijblijvend kennismaken kan door te kijken op bronckhorst.lions.nl of een mail te sturen naar bronckhorst@lions.nl.

Foto: Aart Steenbergen