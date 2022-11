Boek ‘Ik ga hier nooit meer weg’ over een jeugd in Dieren

DIEREN – Oud-Dierenaar Jan de Jong schreef het boek ‘Ik ga hier nooit meer weg’ over zijn voormalige woonplaats. Hij omschrijft zijn werk als ‘een historische sfeertekening met waargebeurde verhalen, dat zich afspeelt in Dieren, in de opbouw-jaren na de oorlog’.

Jan de Jong brengt in het boek zijn Dierense woonomgeving in kaart door de ogen van een jongetje dat zich niet kan voorstellen dat iemand ooit naar elders zou willen verhuizen. De verhalen zijn autobiografisch. Jan de Jong beschrijft zijn wereld als kleine jongen; eerst zijn eigen straat in de Oranjebuurt en later plekken als het zwembad, het station, het grindgat en het vlak. Ook bos en IJssel komen veelvuldig in zijn verhalen voor. Hij vertelt over zijn gezin, over de jongens uit de buurt en over gebeurtenissen op school en de gymvereniging. In het ene verhaal spelen familieleden, vrienden, buren of klasgenoten een rol, in het andere bekende Dierenaren uit die tijd. De verhalen gaan over spelen en ruzie maken als schoolkind tot eerste verkering als tiener.

De Jong beschrijft zijn belevenissen van kleutertijd tot middelbare school en geeft hiermee ’tussen de regels door’ een tijdsbeeld van Nederland in de opbouw na de Tweede Wereldoorlog. Het is de tijd van zuinigheid, handen uit de mouwen en verzuiling, maar ook van veel gezelligheid. De Jong vertelt het verhaal van Dieren in het midden van de vorige eeuw. De teksten in het boek zijn aangevuld met foto’s van oud Dieren.

Overigens is De Jong toch ooit verhuisd. “Na mijn diensttijd ben ik uit Dieren vertrokken. Mijn ouders hebben er wel tot hun overlijden gewoond. Daardoor heb ik in al die jaren toch Dieren helemaal mee zien veranderen. Maar in mijn jeugd wist ik het zeker: ik ga hier nooit meer weg.”

Het boek ‘Ik ga hier nooit meer weg’ is verkrijgbaar bij boekhandel The Readshop in Dieren en te bestellen via jwdejong1808@planet.nl.