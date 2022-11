Arthur Japin in Velp

VELP – Op zondagmiddag 13 november is Arthur Japin te gast in de Grote Kerk in Velp. De schrijver van historische romans komt vertellen over zijn nieuwste roman ‘Wat stilte wil’. De lezing begint om 15.00 uur. De toegang is 15 euro in de voorverkoop en 17,50 euro aan de zaal.

Het boek speelt eind negentiende eeuw, de tijd van de opkomst van de vrouwenbeweging, de Palingoproer in de Jordaan en de oprichting van het Concertgebouw in Amsterdam. Er breekt een nieuwe tijd aan. Hoofdpersoon is Anna en zingen is haar grote geluk. Zij heeft de stem, het talent en de ambitie, maar een carrière als zangeres is voor een meisje uit haar milieu ondenkbaar. Ze komt terecht in de entourage van dichters en schrijvers als Willem Kloos, Albert Verwey, Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel en, gesterkt door hun eigenzinnigheid en vrijheidszin, durft Anna haar eigen weg te gaan. Zij oefent in stil verweer haar stem en zet, als onafhankelijke vrouw, haar eerste stappen in de muziek en de liefde. Dan blijkt dat zij buiten de macht van haar familie heeft gerekend.

Arthur Japin (1956) studeerde enkele jaren Nederlandse taal- en letterkunde, maar stapte over naar de theaterschool. Na zijn afstuderen speelde hij diverse rollen op toneel en voor radio en televisie. Totdat hij In 1987 het historische, maar tot dan toe onbekende verhaal ontdekt van twee Afrikaanse prinsjes die in het negentiende-eeuwse Nederland als Hollanders werden opgevoed. Hij stopt met acteren en begint te schrijven. Sindsdien verschenen er vele verhalenbundels en romans over historische figuren zoals de danser Vaslav Nijinsky, de dove Kolja, de Texanen uit ‘De overgave’, de Afrikaanse prinsjes uit ‘De zwarte met het witte hart’, de blinde Degas, de kleine circusartiesten uit ‘De grote wereld’ en Casanova’s geliefde Lucia uit ‘Een schitterend gebrek’.

