Verbijstering bij Eerbeekse vogelvereniging: alle materiaal is weg

EERBEEK – Geen vogeltentoonstelling van Tot Ons Genoegen Eerbeek dit jaar. Bij de asbestsanering van het Tjark Riks Centrum zijn alle vogelkooien, stellingen en lampen weggegooid. Tot grote verbijstering van voorzitter Wim Alberts: “Ik wist van niets, ze hadden toch op zijn minst even kunnen bellen.”

Deze zomer werd er asbest geconstateerd op de zolder van het Tjark Riks Centrum in Eerbeek en er moest worden gesaneerd. Verschillende organisaties hadden hun materiaal op de zolder opgeslagen, waaronder de Eerbeekse vogelvereniging. Die spullen zijn mogelijk met asbestdeeltjes in aanraking gekomen. Voorzitter Wim Alberts van TOG kreeg in juli een telefoontje. “Ze vroegen of ze de kartonnen dozen konden weggooien in verband met de asbest. Ik vond het prima, dan zou ik de kooien in het vervolg wel onder het plastic opbergen. Maar een tijdje later kreeg ik bericht dat alles was weggegooid. Ik was verbijsterd.”

De schade loopt voor de vereniging op tot zeker 15.000 euro. “Het gaat om zo’n driehonderd vogelkooien, de stellingen waar ze op staan en de lichtbakken, ook zo’n 25 stuks”, somt Alberts op. “De goedkoopste vogelkooitjes kosten al 18 euro, grote gaan voor 40 tot 50 euro. Dat kunnen wij nooit betalen.” Van de verzekering hoeft TOG niets verwachten, die meent dat de aannemer aansprakelijk is. “En dat maakt het lastig, ik weet niet wie er verantwoordelijk is, wie de spullen heeft weggegooid”, aldus Alberts.

Voorzitter Alberts is boos dat er geen overleg is geweest, maar vooral verdrietig. “In november zouden we weer een tentoonstelling houden, maar we moeten alles afzeggen. Ik moet de keurmeesters afbellen en de burgemeester die de opening zou verrichten.” TOG is een kleine vereniging en telt nog 18 leden, die trots zijn op hun vogels en deze graag aan het publiek laten zien. Vanaf 2001 wordt de tentoonstelling al in het Tjark Riks gehouden, maar dit is nu waarschijnlijk verleden tijd.

Alberts doet nog een oproepje. “Mochten er mensen zijn van wie er ook ongevraagd spullen vernietigd zijn, laat ons dat dan even weten.” Hij is bereikbaar via w.alberts@chello.nl. Hij bedankt bedrijven en winkels in Eerbeek en Loenen die de vereniging de afgelopen jaren hebben gesteund.

Foto: Kooien, stellingen en lichtbakken: alle materialen van vogelvereniging TOG Eerbeek zijn weggegooid