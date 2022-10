TVDieren krijgt padelbanen

DIEREN – Op maandag 3 oktober hebben Manita van Engelenburg en Peter Lokhorst namens het bestuur van tennisvereniging Dieren de opdracht ondertekend voor de aanleg van drie Padelbanen door de firma Padelbouw uit Lelystad. Vanuit de onderhoudscommissie was Fred Vennik aanwezig en namens de Padelcommissie Ben Roodink.

Op maandag 24 oktober start de aanleg van drie padelbanen op de plek van de huidige gravelbanen van Tennisvereniging Dieren. De oplevering is nu gepland voor de Kerstdagen, maar of dat gehaald kan worden is sterk afhankelijk van het weer. Het bestuur gaat ervan uit dat de club in januari een groot openingsfeest kan organiseren waar iedereen van harte welkom is.

Als mensen lid willen worden van de Padelclub of kennis willen maken met Padel dan zijn er meerdere mogelijkheden: voor niet-tennisleden geldt een introductieprijs van 150 euro voor de contributie 2023 voor alleen padellen. Aanmelden kan via de website TVDieren.nl; degene die nog niet zeker zijn of ze meteen voor een jaar lid willen worden, is het mogelijk zich aan te melden voor een introductiemaand, inclusief het gebruik van een padelracket en een aantal lessen; Ook losse verhuur voor een uurtje padellen met vrienden is mogelijk via Meet&Play, hoe dit werkt is terug te vinden op de website van TVDieren.

Padel is de snelst groeiende sport in Nederland op dit moment. Een sport voor jong en oud. Omdat iedereen het snel kan leren is het een sport waarbij spelers heel snel tot een leuk en inspannend spelletje komen. Maar ook voor ambitieuze spelers zijn er mogelijkheden, zoals competitie en toernooien. Met drie banen kan TVDieren iedere doelgroep goed bedienen.