Tentoonstelling over mensenhandel te zien in Brummens gemeentehuis

BRUMMEN – Vanaf maandag 3 tot en met dinsdag 18 oktober is de tentoonstelling ‘Open je ogen’ te zien in het gemeentehuis in Brummen. Deze expositie gaat over mensenhandel en toont dertig zeer schrijnende verhalen van vrouwen, mannen, jongens en meisjes. Echte verhalen, van echte slachtoffers.

“Deze aangrijpende tentoonstelling biedt ons de kans het onderwerp mensenhandel onder de aandacht te brengen. Het komt namelijk ook voor in Nederland. En zelfs in onze eigen gemeente,” laat burgemeester Alex van Hedel weten. De tentoonstelling bestaat uit dertig doeken, met daarop beeldend de verhalen van slachtoffers van mensenhandel. De portretten hangen vanaf 3 oktober verspreid in de hal van het Brummense gemeentehuis. “Ik raad iedereen aan om deze tijdens de openingstijden van ons gemeentehuis te komen bekijken. Doe dat wel vóór 18 oktober, want dan reist deze tentoonstelling weer door naar een andere gemeente in Nederland”, aldus de burgemeester.

De fototentoonstelling ‘Open je ogen voor mensenhandel’ is een initiatief van de organisatie Coördinatiecentrum tegen mensenhandel (CoMensha). Deze werkt nauw samen met de Provincie Gelderland en Stichting Open Mind.

Ook in Brummen

De levensechte verhalen maken indruk op Van Hedel. “Het zijn mensen zoals jij en ik, die met hun schrijnende verhaal naar buiten treden. Zodat wij een beter beeld krijgen wat voor verschrikkelijk leed mensenhandel veroorzaakt. En dat dat leed voortduurt, want velen van hen zitten noodgedwongen nog steeds in de beschermde opvang.” Van Hedel benadrukt er uiteenlopende vormen van mensenhandel zijn. Zoals slavenhandel, gedwongen prostitutie of misbruik van arbeidsmigranten. “Belangrijk dus voor het gemeentebestuur dat de slachtoffers gezien worden. En dat we met elkaar voor zorgen dat we mensenhandel een halt toe roepen.”

In zijn rol als burgemeester krijgt Van Hedel helaas ook te maken met vormen van mensenhandel in de gemeente Brummen. “Mensenhandel is vaak moeilijk te herkennen. Terwijl het juist belangrijk is om signalen die op uitbuiting kunnen wijzen, vroegtijdig te melden,” constateert Van Hedel. Melden kan bij de adviseurs Openbare Ruimte en Veiligheid van de gemeente Brummen. Stuur een mailbericht naar gemeente@brummen.nl of bel via het centrale telefoonnummer 0575 – 568 233.

www.meldmisdaadanoniem.nl