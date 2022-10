Stijn de Jonge en Wouter van Rijn schaakkampioenen van Rheden

VELP – Na twee jaar gedwongen pauze stond op 16 oktober het gemeentelijk kampioenschap schaken in de gemeente Rheden weer op het programma. Voor het eerst op een zondag en voor het eerst na vele decennia met een aparte jeugdgroep. In de sfeervolle zaal van Trefpunt Elleboog streden 28 schakers om de twee titels. Alle deelnemers waren afkomstig van de Velpse Schaakvereniging en Schaakvereniging Theothorne óf inwoner van de gemeenten Rheden of Rozendaal.

Het was een lange dag, waarop de eerste partijen om 11.00 uur werden gespeeld en de prijsuitreiking om 17:00 uur plaatsvond. De twee groepen verschilden niet alleen qua leeftijd aanzienlijk van elkaar, maar ook het speeltempo bij de jeugd was korter dan in de groep ‘algemeen’.

Een vrij groot aantal van de deelnemende jeugdspelers had nog niet eerder een dergelijk toernooi gespeeld, zij werden hier een prachtige ervaring rijker. Sommigen waren pas een paar keer op schaakles geweest. Hoewel de bedenktijd per partij tamelijk kort was, vielen veel beslissingen al heel vroeg in de ronde.

Er was geen uitgesproken favoriet, maar dat Stijn de Jonge met een fantastische score van 12 uit 13 iedereen vrij ver voor bleef, was toch wel een verrassing. Hij verloor maar één partij in het spektakelstuk.

Voor de groep ‘algemeen’ had zich een aantal sterke spelers aangemeld. De titelverdediger, Dierenaar Tom Bus, was helaas verhinderd. Wouter van Rijn had ook al een keer de titel veroverd, al wist hij dat zelf niet meer. Dat was in 1998, toen het toernooi ook in het snelle rapid-tempo werd gespeeld.

Wouter startte met een remise tegen de Velpse voorzitter Hans van Capelleveen. Daarna won hij alles, zodat zijn kampioenschap alleen maar volkomen verdiend genoemd kan worden.

De nummers 2, 3 en 4 behaalden die plaatsen keurig volgens de ratingvolgorde. Net als bij de jeugd was het goed een behoorlijke delegatie van de Dierense schaakvereniging Theothorne te zien. De beste van hen werd Pieter Koppelaar, die ook actief is in de Schaakschool Velp, met evenveel punten als mede-Theothornespeler Henk Bergsma.

Foto: Stijn de Jonge krijgt de gouden koning uitgereikt door Eric de Winter