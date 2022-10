VELP – Zondag 16 oktober houdt de Velpse Schaakvereniging het traditionele toernooi om het Schaakkampioenschap van de gemeente Rheden. Er wordt deze dag gespeeld in Trefpunt De Elleboog in Velp.

Alle inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal kunnen meedoen. Deelname is gratis. Iedereen speelt de meeste partijen tegen spelers van ongeveer gelijke sterkte. Schaakliefhebbers die niet bij een vereniging zijn aangesloten zijn dan ook van harte welkom.

Er zijn twee groepen: een hoofdgroep die om het kampioenschap van de gemeente Rheden 2022 speelt en een jeugdgroep voor schakers tot 18 jaar, van wie de winnaar zich jeugdkampioen van de gemeente Rheden 2022 mag noemen. Meer ervaren jeugdspelers mogen kiezen in welke groep zij willen deelnemen.

Het speeltempo bedraagt 10 minuten per partij met 10 seconden per zet vanaf de start. Dit houdt in dat de partijen ongeveer 50 minuten duren. Er worden zeven ronden gespeeld. In de jeugdgroep worden kortere partijen gespeeld.

Inschrijven kan tot zaterdag 15 oktober 12.00 uur bij Eric de Winter via eric.de.winter@hetnet.nl, bellen of appen naar 06-41361155 kan ook. Op de toernooidag (zondag) dienen deelnemers zich in de zaal aan te melden tussen 10.15 en 10.45 uur. De eerste ronde begint om 11.00 uur en de prijsuitreiking wordt rond 17.00 verwacht. Bij de aanmelding dient de woonplaats vermeld te worden en voor de jeugdgroep ook de geboortedatum.