Rocktober Klarenbeek is terug met extra avond

KLARENBEEK – Na twee jaar corona-reces is Rocktober terug. En dit jaar is er niet alleen het, bij alle rockers uit Klarenbeek en omstreken bekende tribute-festival, maar ook met een lekkere opwarmavond vooraf. Omdat het zo lang geleden is dat er ouderwets gerockt kon worden in het hart van Klarenbeek, heeft de organisatie bedacht om een extra avond aan het Rocktober-weekend toe te voegen.

Voor de vrijdagavond 28 oktober is de Sallandse rockband Nie Wies vastgelegd. Nie Wies is een heuse festivalsensatie en gaat als een jukebox via eigen dialectrock naar vol zwetende pure Engelstalige rock ’n roll, van foute medleys in een rock ’n roll jasje naar stadionknallers die het tentdoek doen wapperen, van meezingers naar scheurende gitaren en van swingende rock-classics naar de grootste monsterhits van de beste rock legends.

Zaterdagavond staan er maar liefst vier bands op het podium. De organisatie heeft het Wilpse Band Over gestrikt om de rol van lokale helden in te vullen en het festival te openen. Deze alternatieve punkrockband heeft inmiddels door hun energieke optredens vele fans. De setlist van deze band is zeker geen standaard bruiloftscoverband afspeellijstje. Band Over speelt gedreven punkrocknummers van Iggy Pop tot aan de Raggende Mannen. ‘No nonsens en een bult schik’.

De organisatie weer gezocht naar stevig werk, als vervanger voor Toxicity, de Belgische System of a Down-coverband die niet kan komen spelen dit jaar. De plek wordt ingevuld door Metallica-coverband Garage Inc., die de nummers van deze rockband op eigen wijze brengt. Gitaristen Erik Verschueren en Perry Harks, zanger Jorg van Bree, drummer Peter Zijlmans en bassist Louis Hermans doen geen poging op Metallica te lijken, maar geeft wel de volle aandacht aan het dynamische, krachtige oeuvre van deze wereldband.

Na het metalgeweld is er ook aandacht voor ouderwetse rock ’n roll en blues. Op veler verzoek komt The Bullfrog Taste Expres naar Klarenbeek, die in de huid kruipt van niemand minder dan Rory Gallagher, Deze rock- en bluesgitarist heeft een tijdloos oeuvre achtergelaten waar iedereen nog elke dag van kan genieten. Bullfrog Taste Express brengt een muzikaal eerbetoon aan deze Ier, een regelrechte icoon in de blues-rock. The Bullfrog Taste Express is al vier keer uitgenodigd om het jaarlijkse Rory Gallagher Tribute festival in Cork in Ierland te bespelen.

Als afsluiter van het festival is A-Muse geboekt die, hoe kan het anders, Muse komt spelen, een band die iedereen eigenlijk wel kent en kan waarderen. A-Muse weet de eigenzinnige sound van Muse heel erg dicht te benaderen en dat is niet eenvoudig. De scheurende gitaarpartijen komen goed tot hun recht dankzij de uiterst strakke ritmesectie. Daarnaast zijn de klassieke piano-invloeden goed hoorbaar en ook zang-technisch is er geen speld tussen te krijgen. Alles wordt uit de kast gehaald om een onvergetelijke show neer te zetten.

Voor de vrijdagavond wordt gewerkt met een online kaartverkoop. Deze is inmiddels in volle gang. Een kaartje kost 10 euro en is verkrijgbaar via de website. Kaarten voor de zaterdag, eveneens 10 euro, kunnen ter plekke worden gekocht. Rocktober wordt gehouden in het Dr. Blokplantsoen in Klarenbeek.

www.rocktoberklarenbeek.nl

Foto: Nie Wies speelt op de vrijdagavond van Rocktober