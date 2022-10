Ricardo Otto Nederlands kampioen Sprintklasse 1600

LOENEN – In de woning aan de Beekbergerweg in Loenen, waar autocrosser Ricardo Otto met zijn ouders woont, staat het vol met de honderden bekers die hij al gewonnen heeft in zijn jonge leven. Vaak stond hij aan de top met karten en autocross. Kortgeleden zijn er weer een paar bekers bijgekomen. Zijn nieuwste trofee is de beker die hij op zijn naam liet zetten bij het Nederlands kampioenschap Sprintklasse 1600 in Rosmalen.

De jonge crosser kreeg de liefde voor deze sport mee van zijn vader Mark Otto. Enige jaren crosste hij ook, maar stopte hiermee toen bleek dat zijn zoon hier beter in was. Ricardo begon op zijn zevende jaar al met karten. Hij bleek hier ook heel goed in te zijn en sleepte heel wat prijzen in de wacht.

Juniorklasse

De jonge Otto wilde na een paar jaar ook graag gaan crossen. Hij begon op 12-jarige leeftijd in Limburg in de juniorklasse met een Fiat. Op zijn 14e stapte hij in de Junior Buggy klasse. In deze klasse werd hij in 2019 Nederlands kampioen.

Nu doet Ricardo het prima in de Sprintklasse 1600 en rijdt hij verschillende kampioenschappen. In Rosmalen werd hij onlangs Nederlands kampioen, maar ook bij de Autocross Masters (voorheen Europokal) werd hij kampioen in deze klasse.

Kampioen Otto heeft een geweldige steun aan zijn ouders, die altijd met hem meereizen naar alle wedstrijden in binnen- en buitenland. In grote spanning volgen zij aan de zijlijn de prestaties van Ricardo. Ook waardeert hij bijzonder de hulp van zijn vriendengroep, die door dik en dun hun favoriet steunt. Een paar vrienden komen niet alleen naar de wedstrijden, maar zijn op dinsdag- en donderdagavond ook present in de grote schuur om te helpen. De crosswagen moet dan worden schoongemaakt en vaak ook wat worden gerepareerd. Door het geweld op de baan kan de wagen soms wat beschadigd raken.

Dure sport

De snelheden liegen er niet om. Volgens Ricardo wordt er op een zandcircuit een snelheid gehaald van 130 tot 140 kilometer per uur. Op een kleibaan wordt nog harder gereden. Dit kan wel oplopen van 150 tot 170 kilometer per uur op een baan van 700 meter.

Autocrossen is een dure sport. De Loenense kampioen is blij dat zijn ouders hem financieel steunen, maar hij heeft ook sponsors die bijdragen in de kosten.

Otto is nu 20 jaar en moet de autocross, dat afgelopen zomer veel weekenden in beslag nam, combineren met zijn studie. Na het slagen voor hetMBO is hij nu begonnen aan een vierjarige HBO-opleiding, Automotive. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het gaat lukken.

Concurrentie

De laatste wedstrijden zijn nu gereden en in de komende maanden wordt er in de garage weer druk gesleuteld aan de crosswagen. In april start het nieuwe crossseizoen. Ricardo hoopt volgend jaar zijn titel te prolongeren. Er is volop concurrentie, dus de spanning blijft er zeker in.

Ook werkt hij nu aan een nieuwe 4×4 Sprinter, waarmee hij op Europees niveau wil gaan strijden.

Foto: Ricardo Otto op het dak na zijn overwinning in Rosmalen