Retrospectief: Sigarenblok aan de Molenweg

Deze week een kijkje in de Molenweg in Dieren. Deze foto is waarschijnlijk gemaakt rond 1940. Laten we beginnen met de naam Molenweg. Die ligt voor de hand, want aan het einde van de straat, aan de Zutphensestraatweg, stond tot 1894 een windmolen. Tegenwoordig begint de Molenweg bij het spoor. Aan de overzijde van de rails heet het nu Enkweg. Voordat de spoorlijn in 1865 in gebruik werd genomen, was de naam Verlengde Molenweg.

Over de Molenweg reden de boeren vanaf de landbouwgronden naar de molen aan de IJssel. Maar ook was er veel verkeer in de straat vanwege de aanliggende melkfabriek en de centrale bakkerij van het dorp. Ook werd aan de Molenweg in 1921 een Katholieke school gebouwd, die in 1922 als RK Sint Joannesschool in gebruik werd genomen. Rechts op de voorgrond zien we het hek rond het schoolplein en de toegangspoort tot het schoolterrein.

De rij woningen op de foto wordt gedomineerd door één van de zogenaamde ‘sigarenblokken’ die daar stonden. Twee rijtjes van zes woningen, rond 1866 gebouwd in opdracht van de Dierense sigarenfabriek La Nicotiana, van de firma Thierens en la Port, die datzelfde jaar opende aan de Kruisstraat. Die fabriek had in die tijd 82 sigarenmakers in dienst en bood ook werk aan zo’n 60 rondtrekkende ‘reizende sigarenmakers’, de ZZP’ers van hun tijd. De woningen werden aanvankelijk verhuurd aan de beste vaklieden van de fabriek en bond hen daarmee aan het bedrijf.

Dieren kende in die jaren een behoorlijk omvangrijk sigarenindustrie, waar honderden mensen werk vonden.

Dat we op deze foto maar één ‘sigarenblok’ zien, heeft te maken met een brand in 1908. Die zes woningen werden herbouwd en daarna het ‘nieuwe blok’ genoemd, terwijl het andere in verval raakte en in 1936 werd afgebroken. Overigens waren de woningen maar kort eigendom van La Nicotiana, want ze werden na sluiting van de fabriek in 1876 verkocht aan ene Johannes de Witt.

Dat nieuwe blok werd in 1958 afgebroken om plaats te maken voor de Burgemeester de Bruinstraat, de huidige N348. De Molenweg gaat daar met een tunneltje onderdoor.