Retrospectief: De sprengen van Laag-Soeren

De Veluwe is een gebied dat niet alleen bestaat uit droge zandgrond, heide, bossen en heuvels, maar ook een flink aantal beken kent. Die ontspringen voor een deel spontaan, maar worden voor een groot deel ook gevoed met water uit speciaal daarvoor gegraven sprengen. Het water werd onder meer gebruikt door wasserijen, papierfabrieken en voor het vullen van het Apeldoorns Kanaal.

Een spreng is een door mensenhanden – met de schop – gegraven beek. De afgraving brengt helder en zuiver grondwater dat onder druk staat, naar de oppervlakte en zo vormt het een spreng. Op de Veluwe werden in de 18e eeuw sleuven afgegraven in de hellingen van de heuvels in het gebied. Uit zo’n sleuf kwam grondwater vrij dat naar beneden sijpelde in beekjes. Het sprengenwater op de Veluwe is zoals gezegd heel zuiver, bevat weinig kalk en heeft een constante temperatuur van ongeveer 10 graden.

Dat is ook in Laag-Soeren het geval, waar deze foto ruim een eeuw geleden werd gemaakt. De sprengen waren handmatig gegraven en het water werd geleid naar plekken waar daar behoefte aan was, op de Veluwe zoals gezegd vooral papierfabrieken en wasserijen. Die gebruikten het glasheldere sprengenwater voor spoelen en fabricage, maar ook om er watermolens mee aan te drijven. Dat gebeurde in Laag-Soeren ook met het water dat uit deze kunstmatige bron opborrelde en dat anno 2022 nog steeds doet.

Naast wasserij en watermolen had het Soerense water nog een derde belangrijke bestemming. Het werd namelijk heilzaam gebruikt. In 1869 opende Pieter Nicolaas ‘Jut’ van Breukelerwaard (1766-1874) namelijk het badhuis Bethesda in Laag-Soeren. In het badhuis werd de geneeswijze van koudwaterbehandeling toegepast met water uit de sprengen. In eerste instantie werd het badhuis opengesteld voor min- en onvermogenden. Deze doelstelling werd echter door de opvolger van Jut van Breukelerwaard verlaten. Het werd een elitair gedoe voor zolang het duurde. In 1935 volgde de openbare verkoop van het badhuis en een jaar later werd het heropend onder de naam ‘Geneeskundige bad-inrichting en kuuroord Laag-Soeren’, waar de phsysische-therapie werd toegepast. Er werden vooral reumapatiënten behandeld naar in Duitsland ontwikkelde methoden.