Retrospectief: De Hoofdstraat in De Steeg

Deze week nemen we een kijkje in het dorp De Steeg. Het ligt in het midden van de uitgestrekte gemeente Rheden en niet voor niets is het ook het dorp waarin het gemeentehuis van de gemeente staat. We zien op deze foto de Hoofdstraat rond 1910. Wie heden ten dage op dezelfde plek staat, ziet dat er betrekkelijk weinig is veranderd in de bebouwing.

Aanvankelijk bestond De Steeg uit twee buurtschappen; de Middachtersteeg en de Rhedersteeg. Uiteindelijk groeiden beide kernen aan elkaar tot het dorp De Steeg. De invloed van Kasteel Middachten is groot. Veel huizen hebben een verleden met het landgoed en de rood-witte luiken zijn nog steeds te zien. Maar ook kasteel Rhederoord is bepalend geweest voor het dorp.

Op deze foto bestaat het verkeer uit enkele door paarden voortgetrokken karren en een enkele fietser. De aanwezigheid van de tramrails aan de rechterkant van de weg duidt op openbaar vervoer. Ook het treinstation – niet zichtbaar op deze foto – maakte De Steeg makkelijk bereikbaar voor reizigers. Dat was een groot voordeel voor de hotels en pensions die het dorp telde.

In die categorie valt ook het royale pand aan de rechterzijde: Het Wapen van Athlone. Begonnen als herberg, kreeg het van de heer van Middachten in 1692 toestemming om zijn titel Graaf van Athlone te gebruiken. Athlone is niet alleen een stadje en kasteel in Ierland, maar ook een adellijke titel die baron Godard van Reede dat jaar ontving als dank voor zijn succesvolle veldslagen in Ierland. Toen in 1844 Gustaaf van Reede, de laatste graaf van Athlone, overleed, kreeg de inmiddels als pension en theeschenkerij geëxploiteerde zaak de naam Het Wapen van Athlone. Het bleef in het bezit van de heer van Middachten. Athlone werd in die jaren een verblijf voor welgestelde gasten en ook beroemdheden als Simon Carmiggelt en Bert Haanstra verbleven er regelmatig.

Na de oorlogsjaren werd het Wapen van Athlone een zaak waar passanten en dagjesmensen neerstreken op terras en mini-golfbaan. Daarna ontwikkelde het zich tot een chique restaurant totdat het enkele jaren geleden een nieuwe uitstraling en naam kreeg: La Maison du Steeg.