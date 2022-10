Raadslid Marc van Heijgen verlaat GroenLinks Rheden

GEM. RHEDEN – Raadslid Marc van Heijgen heeft woensdag 5 oktober bekendgemaakt dat hij de fractie van GroenLinks Rheden verlaat. Hij neemt zijn raadszetel mee en gaat onder de naam Beter Rheden verder als eenmansfractie.

“De afgelopen tijd is er verschil van mening ontstaan over de manier van leidinggeven aan de fractie, verantwoordelijkheden, rollen en de interne en externe koers van de partij. Het verschil van inzicht over deze onderwerpen is te groot voor een blijvende samenwerking”, laat Van Heijgen weten in een verklaring.

Volgens het bestuur en de fractie van GroenLinks Rheden gaat het om een eenzijdig besluit dat geheel onverwacht komt. Ook is de partij het niet eens met Van Heijgens besluit om zijn zetel mee te nemen. “Dit doet in onze ogen geen recht aan de keuze van de kiezers.”

Van Heijgen kijkt terug op een ‘boeiende periode’ bij GroenLinks Rheden. Hij kijkt tevreden terug op zijn bijdrage in de coalitieonderhandelingen en zijn inzet op het gebied van het Masterplan Veluwezoom. “Als eenmansfractie onder de naam Beter Rheden zal ik mij blijven inzetten voor het behoud en herstel van de prachtige natuur in onze gemeente en in het Nationaal Park Veluwezoom. Ook onderwerpen als verkeerveiligheid en -overlast en burgerparticipatie staan bij mij hoog op de agenda.”

Ook de fractie van GroenLinks Rheden laat weten zich onverminderd te blijven inzetten voor gelijke kansen, de natuur en een schoon en veilig klimaat. Dit dan dus wel met vier in plaats van vijf zetels in de raad.