Protestantse Gemeente Velp begint actie voor mensen in energiearmoede

VELP – De diaconie van de Protestantse Gemeente Velp wil mensen in energiearmoede in het dorp helpen. “De bedoeling is niet het ‘betalen van’ de energierekening, maar het ‘bijdragen aan’”, leggen Arthur Ohm en Eise Lensink van het kerkbestuur uit.

De diaconie komt in actie omdat ze niet langer wil toekijken hoe mensen in de financiële problemen komen. De overheid doet wel wat, maar in veel gevallen is dat niet genoeg, vinden de initiatiefnemers. Aan de andere kant denken ze dat er ook genoeg mensen zijn die geen problemen hebben met het betalen van hun energierekening en de boodschappen. Ze hopen ze dat de ene groep de andere wil helpen.

Er wordt een bankrekening geopend en de diaconie verzekert dat al het geld dat binnenkomt, gaat naar mensen in nood. “Mocht er na verloop van tijd wat overblijven, dan schenken we het aan de Voedselbank in Velp”, aldus de initiatiefnemers.

Voor het uitgeven van het geld gaat de diaconie geen ingewikkelde procedures opstellen. Eise Lensink: “We gaan uit van vertrouwen, niet van wantrouwen. Als mensen zich bij ons melden, vragen we hoe groot het probleem is en dragen vervolgens bij naar draagkracht van het fonds. Dit doen we door rechtstreeks geld over te maken naar de energieleverancier, met vermelding van het klantnummer van de betreffende persoon. Ik weet zeker dat er genoeg mensen zijn die met een bijdrage van 100 euro al heel blij zijn.”

Voorlopig beperkt de diaconie de hulp tot het dorp Velp. Arthur Ohm: “Omdat we het in eerste instantie overzichtelijk willen houden. Maar tegelijkertijd sluiten we niets uit. Misschien haken er wel andere kerken of partijen aan. Zelf zijn we van plan te kijken of we kunnen samenwerken met de energiecoaches van de gemeente Rheden en schuldhulpmaatjes in het dorp.”

De actie van de kerk wordt ondersteund door Daan Appels, raadslid voor D66 in de gemeenteraad van Rheden. Daan Appels: “Ik waardeer deze actie van de kerk enorm. Niet afwachten, maar in actie komen. Er zijn genoeg mensen die wat kunnen missen en dan is het prachtig als je daar een medemens in je eigen omgeving mee kunt helpen. Ik denk dat in het algemeen geldt: als we wat zorgzamer zouden zijn voor elkaar, wordt de wereld snel een beetje mooier.”

Om in contact te komen met de initiatiefnemers kan worden gemaild naar: diaconie@pknvelp.nl. Doneren kan via de site van de Protestantse Gemeente Velp: www.pknvelp.nl. Omdat het een diaconaal project is, is de bijdrage fiscaal aftrekbaar.