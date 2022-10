Plannen voor nieuw buurtje Wemmersweerd zorgen voor onrust

DOESBURG – Grote onrust bij de bewoners van de Koldeweij en Wemmersweerd in Doesburg. Op dinsdag 4 oktober verscheen er tot hun verrassing ineens een bord in het weiland achter hun huizen met daarop de mededeling dat daar een nieuw wijkje gaat worden gebouwd. De omwonenden zijn boos dat zij niet eerder van deze plannen hoorden en noemen het een ‘overval’.

De gemeente Doesburg begrijpt de verwarring, maar wil bij dit project juist de bewoners al vanaf het begin in het proces betrekken. “Daarom hebben de omwonenden nog niet van deze plannen gehoord. Omdat er nog helemaal geen plannen zijn”, legt een woordvoerder van de gemeente uit.

Projectontwikkelaar Roosdom Tijhuis is al ruim 10 jaar eigenaar van deze grond, die momenteel nog een agrarische bestemming heeft. De ontwikkelaar heeft zich nu bij de gemeente gemeld met het voornemen om te gaan bouwen. Om hoeveel huizen het gaat, waar die precies komen en hoe die er uit gaan zien, is nog niet bekend.

De gemeente maakte de plannen bekend via het platform onsdoesburg.nl, dat wordt gebruikt om ruimtelijke plannen bij de inwoners onder de aandacht te brengen. Op de dag dat het college besloot mee te willen werken aan verder ontwikkeling van woningbouw op Wemmersweerd, werd een bord op de locatie geplaatst en een brief bij de omwonenden in de bus gedaan. “We willen hen met nadruk uitnodigen om op onsdoesburg.nl mee te praten over dit proces. Juist vóórdat er al schetsontwerpen liggen”, zegt de gemeente Doesburg. “Blijkbaar geeft dat verwarring, dat mensen vanaf het eerste begin mee kunnen praten.”

De afgelopen weken hebben belangstellenden via onsdoesburg.nl al wensen en ideeën door kunnen geven. Daar zitten enthousiaste reacties tussen, bijvoorbeeld van mensen die graag op deze plek zouden willen wonen of van mensen die input geven over bijvoorbeeld een zelfbewoningsplicht voor kopers en indeling van de ruimte met groen en parkeerplekken. Er worden suggesties gedaan voor tiny houses of juist voor vrije percelen zodat toekomstige bewoners zelf iets kunnen bouwen.

Aan de andere kant zijn er mensen die liever helemaal geen woningbouw op dit perceel zouden zien en zich zorgen maken over het verdwijnen van het stukje groen, de stevigheid van de dijk en de toename van verkeer. Bewoners vragen zich bovendien af of nieuwbouw wel aansluit bij de woningbehoefte van Doesburg. Een aantal bewoners heeft zich verenigd in de actiegroep Behoud het Boerenlandschap Beinum.

Gemeente Doesburg reageert op deze berichten op het platform en benadrukt dat er nog geen concrete plannen liggen en nog geen schetsen zijn. “De projectontwikkelaar heeft het voornemen om te gaan bouwen op grond die al in hun eigendom is. Daar zijn wij als gemeente blij mee, want in het coalitieakkoord is besloten ruimte te geven aan woningbouw. Het is dus een project van Roosdom Tijhuis, maar vanuit de gemeente gaan we ervoor zorgen dat de bouw gebeurt op een manier die bij Doesburg past.”

Met de input die is gegeven via onder andere onsdoesburg.nl wordt nu een stedenbouwkundig bureau gezocht dat met een ontwerp aan de slag kan. Dit ontwerp wordt in het voorjaar verwacht. De gemeente belooft een fysieke informatieavond te houden zodra er ook echt concreet iets over de plannen te melden valt.

Foto: Hanny ten Dolle

Foto: De aankondiging van het nieuwe wijkje Wemmersweerd in Doesburg zorgt voor veel onrust