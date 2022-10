Parelboom krijgt ereplaats in Loenens Dorpshart

LOENEN – Het zag er even somber uit, maar De Parelboom van Loenen blijft gespaard. Op de driehoek bij De Kempe/Hoofdweg zijn grondwerkers druk bezig met de aanleg van het beloofde Dorpshart. De Parelboom, die aan de punt van het plantsoen staat, heeft de volle bescherming gekregen van de uitvoerende firma. De boom is ruimschoots beveiligd met planken om beschadiging te voorkomen.

De Parelboom is in 1976 op deze plek geplant door mevrouw E.G. van Heuven-Resink uit Voorst, voorzitter van de Provinciale Stichting ‘Ons Dorp Kan Schoner’. Loenen kreeg in dat jaar de eretitel ‘Schoonste Dorp van Gelderland 1976’. De Commissie Dorpsverfraaiing Loenen mocht deze prijs in ontvangst nemen. Om een levende herinnering te houden aan deze uitverkiezing, werd een boom geplant. Het werd een meidoorn. Helaas heeft de gemeente enige jaren geleden, toen er een grote ziekte heerste onder de meidoorns, opdracht gegeven om de boom te kappen. Er is wel een andere boom voor in de plaats gekomen, een rode esdoorn. In de loop der jaren is het bordje ‘Parelboom’ verdwenen. Getracht wordt om hier weer een bord te plaatsen bij de opening van het Dorpshart.

Na tien jaar plannen maken en overleggen krijgt het Dorpshart eindelijk gestalte. De firma Schaufeli is hier druk mee bezig. In dit ontwerp van het Dorpshart komen een grasveld, een pleintje in het midden en een haag en parkeerplaatsen in het grind eromheen. Op de schuine delen worden verschillende soorten vaste planten en een viertal honingbomen, drie lindebomen en okkernoot geplant.

De grondwerkzaamheden worden gevolgd door de bestrating. In november worden nieuwe hagen, vaste planten en bomen aangeplant en worden drie bankjes op het pleintje geplaatst.

Tussen het Dorpshart en het Dorpscentrum zal een verhoogd plateau van asfalt gemaakt worden. Daarmee wordt een veiliger oversteek gecreëerd. In verband met deze asfaltwerkzaamheden zal de Hoofdweg enkele dagen afgesloten worden. De exacte start- en einddatum van de afsluiting wordt tijdig bekend gemaakt.

Foto: Martien Kobussen

Bij de foto: De Parelboom wordt prima beschermd tijdens de werkzaamheden aan het Dorpshart in Loenen