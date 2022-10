Oude bomen op lanen bij Middachten maken plaats voor nieuwe herplant

DE STEEG – In de maand oktober worden dertig beuken geveld nabij de squashbaan op landgoed Middachten. De vergunning hiervoor is verleend door de gemeente Rheden. De kap is nodig vanwege de slechte staat waarin de bomen verkeren. Herplant van nieuwe bomen zal na de velling in het najaar plaatsvinden.

De oude lanen op de buitenplaats Middachten takelen snel af. Dit komt doordat de oude bomen slecht kunnen omgaan met de toenemende droge perioden van de afgelopen jaren. Een aantal lanen is al vervangen en in de komende jaren zullen helaas nog meer bomen op de lanen moeten worden geveld en herplant. Professionele bomenexperts voeren frequent controles uit. De bomen bij de squashbaan blijken volgens hen in zo’n slechte staat, dat kap onvermijdelijk is. Recent is nog een aantal bomen omgevallen of preventief geveld vanwege de veiligheid.

Beplantingsplan

Middachten wil graag het bosbeeld behouden en maatregelen nemen zodat de markante plekken ook in de toekomst aanwezig zijn en door het publiek kunnen worden beleefd. Daarom heeft Middachten aan landschapsarchitect Peter Verhoeff van stichting In Arcadië gevraagd om een nieuw beplantingsplan te maken. Dit plan bestaat uit herplant van de laan met beuken en aanvullende gevarieerde heesters en bomen die hiertussen worden geplant. Deze struiken zijn door hun bloemen en bessen rijk aan insecten en vogels. In overleg met de provincie zijn in de buurt vleermuiskasten geplaatst, zodat er alternatieve overnachtingslocaties voor de vleermuizen zijn.