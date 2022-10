Nieuwe stichting aan de slag met restauratie familiegraf Boogaardt

GEM. BRUMMEN – Het graf van de familie Boogaardt op de Algemene Begraafplaats in Brummen wordt opgeknapt. Daar gaat een speciaal voor dit doel opgerichte stichting voor zorgen. Donderdag 6 oktober tekenden Marinus Tent Beking van het stichtingsbestuur en wethouder Pouwel Inberg van de gemeente Brummen een convenant, waarin afspraken zijn gemaakt voor het herstel en onderhoud van het rijksmonumentale graf.

Het graf van de familie Boogaardt op de Algemene Begraafplaats in Brummen bestaat uit een grafkelder met acht graven, waar vijf leden van de familie Boogaardt begraven liggen. Op het graf ligt een steen en staat een marmeren monument. Dit alles staat onder een overkapping, het baldakijn, en is omheind door een smeedijzeren hek.

Ontvoering

De familie Boogaardt was sinds 1877 eigenaar van kasteel Groot Engelenburg, maar kwam hier pas in 1880 wonen. De familie nam een groot verdriet met zich mee. Zoon Marius was in september eerder dat jaar, ze woonden toen nog in Den Haag, slachtoffer geworden van wat wordt gezien als de eerste ontvoering in Nederland. De 13-jarige jongen werd van school afgehaald en verdween. Er werd 75.000 gulden losgeld geëist, maar dit geld kon nooit worden overhandigd. Marius werd in de duinen dood teruggevonden.

Marius werd in eerste instantie in Den Haag begraven, maar nadat de familie in 1880 naar Brummen verhuisde, werd in 1882 zijn lichaam overgebracht. Ook het grafmonument werd later van Den Haag naar Brummen gebracht, evenals het baldakijn dat ter bescherming over het beeld staat. Later werden ook Marius’ vader Frederick Bogaardt, moeder Maria Elizabeth van der Schalk, zus Marie Julie en haar man Constant Jan van Marle in het familiegraf begraven.

Verval

Vele jaren later is het graf is in slechte staat. De laatste directe nabestaande overleed in de jaren 80 en sindsdien is het graf niet of nauwelijks onderhouden. Met name de overkapping is in zeer slechte staat. Het hout is doorgerot en er zijn stukken naar beneden gevallen. Het is momenteel provisorisch gedicht met plastic om het monument te beschermen tegen zon en wind, maar hier moet dringend wat aan gebeuren.

Marinus van Tent Beking uit Brummen, kenner van de geschiedenis van zijn dorp, trekt zich het lot van het graf aan. Samen met de gemeente en enkele andere inwoners van Brummen richtte hij een stichting op, die als doel heeft om het rijksmonument te behouden. “Het monument is van belang voor Brummen. De familie Boogaardt heeft veel betekend voor het dorp”, vertelt van Tent Beking. De familie liet verschillende monumentale panden na, waaronder het gemeentehuis. Het losgeld, dat voor de ontvoerder van Marius bestemd was, werd besteed aan de oprichting van de Louise-inrichting, een huis voor verarmde weduwen, het latere Cromhouthuis.

Prijskaartje

In overleg met verwanten van de familie Boogaardt, die afstand hebben gedaan van de grafrechten, is een plan gemaakt voor restauratie van het monument. En daar hangt een flink prijskaartje aan. Het graf is een rijksmonument en dat betekent dat er nogal wat regels gelden voor het herstel. Hoeveel het precies gaat kosten, is bovendien nog onzeker. “We denken dat de grafkelder in goede conditie is, maar als dat niet zo is, wordt alles een stuk duurder”, aldus Van Tent Beking. Daarom is ook nog niet mogelijk een tijdsplanning te maken.

De speciaal opgerichte ‘Stichting tot restauratie van het grafmonument van de familie Boogaardt’ heeft nu het eigendom van het graf. Dit geeft de mogelijkheid subsidies aan te vragen en fondsen aan te boren die voor de gemeente niet toegankelijk zijn. Als de restauratie is voltooid, neemt de gemeente de grafrechten weer over, evenals de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het monument.

Foto’s: Linda Peppelman

Foto: Bouke van Dijk en Marinus van Tent Beking ondertekenen samen met wethouder Pouwel Inberg een samenwerkingsconvenant

Foto: Het graf van de familie Boogaardt op de Algemene Begraafplaats in Brummen

