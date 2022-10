Meedenken over nieuw Klompenpad Cortenoever/Voorstonden

BRUMMEN – Bewoners uit Cortenoever/Voorstonden ontwikkelen samen met de gemeente Brummen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een nieuw Klompenpad. Op 27 september was de startavond in De Reuvershoeve. Aanwezigen kregen de kans om hun kennis over oude wandelpaden, cultuurhistorisch interessante objecten en ideeën voor de route aan te dragen.

Op de startavond konden deelnemers zich aanmelden voor de werkgroep, bestaande uit bewoners en SLG. De werkgroep gaat aan de slag met het uitwerken van een route, het benaderen van grondeigenaren over deelname aan de route, samenstellen van teksten voor folder en app, zoeken naar beeldmateriaal en de inrichting van het uiteindelijke pad.

Het doel is om een Klompenpad te realiseren, waar bewoners van het gebied trots op kunnen zijn en net als de wandelaars van kunnen genieten. Het Klompenpad bij Cortenoever/Voorstonden wordt een nieuw Klompenpad in de gemeente Brummen naast het bestaande Leuvenschepad, het Eertbeeckse Beekpad en het nog in ontwikkeling zijnde Klompenpad Oortveldpad in Empe/Tonden. Bewoners die zich bij de klompenpadwerkgroep willen aanmelden, kunnen dit doen via d.kroezen@slgelderland.nl.

Klompenpaden zijn wandelroutes in het agrarische landschap, die zo veel mogelijk over onverharde wegen lopen. In Gelderland en Utrecht zijn al 141 Klompenpaden ontwikkeld. Veel lokale vrijwilligers werken mee door het pad te onderhouden en regelmatig te controleren. SLG begeleidt het proces.

slgelderland.nl

www.klompenpaden.nl