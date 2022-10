Maria Barnas bij Literair Café met thema Verloren Verleden

BRUMMEN – Schrijver, dichter en kunstenaar Maria Barnas is woensdag 26 oktober te gast tijdens het literair café van de werkgroep Taalmarkt van de Culturele Stichting Brummen. Het thema van deze bijeenkomst in Verbergen Verleden.

De zeer veelzijdige Maria Barnas publiceerde drie romans en diverse dichtbundels, die meerdere malen bekroond werden. De meest recente dichtbundel, Diamant zonder r, verscheen dit jaar. Haar gedichten zijn in diverse talen vertaald. Op verschillende plekken had zij tentoonstellingen; in 2018 toonde het Kröller Muller Museum haar werk ‘Song for three rooms’. In haar geschreven en beeldende werk zijn tekst en beeld gelijkwaardig. Zij is poëziemedewerker van NRC en had van 2007 tot 2010 een column in diezelfde krant. Sinds begin dit jaar is Maria stadsdichter van de gemeente Alkmaar.

Tijdens de literaire avond is er na de pauze een open podium. Dit keer heeft dat het thema Verborgen Verleden. Iedereen kan een gedicht, lied, verhaal of column voordragen in maximaal 5 minuten. Degene die de meest opmerkelijke bijdrage levert, wint de Kleinegeit.

Wie deze literaire avond wil bijwonen, kan zich tot uiterlijk 24 oktober aanmelden via taalmarkt@brummencultuur.nl. Wie ook wil optreden op het open podium, kan dit in deze aanmelding doorgeven. Er is plaats voor korte optredens van maximaal 5 deelnemers, met voorrang voor inwoners van de gemeente Brummen.

De literaire avond wordt gehouden in de Vroolijke Frans in Brummen (Broek) en begint om 20.00 uur, de zaal opent om 19.45 uur.

Foto: Robin de Puy