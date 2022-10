Marcello Duo speelt in kerk Rozendaal

ROZENDAAL – Op zondag 30 oktober kan het publiek in de Rozendaalse kerk genieten van een optreden door het Marcello Duo. Het concert begint om 15.00 uur. Op het programma staan werken van Poulenc, Prokofiev, Respighi en Borne. Na afloop is er ruimte voor een meet & greet met de musici.

Het Marcello Duo bestaat uit dwarsfluitist Elodia Climent España en pianist Mark Toxopeus. Elodia Climent España komt oorspronkelijk uit Spanje. Ze studeerde aan het conservatorium in Den Haag en in 2009 rondde ze haar Masters-opleiding af. Ze treedt regelmatig op met toporkesten in Nederland en ze is actief met kamermuziek. Daarnaast studeert Elodia rechten.

Pianist Mark Toxopeus studeerde aan het conservatorium in Arnhem en Amsterdam. Hij won de tweede prijs bij het Nationaal Concours van Young Pianist Foundation, wat hem toegang verschafte tot masterclasses van grote pianisten. Mark is kamermusicus en liedbegeleider. Hij voerde het pianoconcert in G van Ravel uit met het Wagenings Symfonieorkest in Musis Sacrum in Arnhem en de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Het concert in de Rozendaalse kerk begint om 15.00 uur, de kerk opent om 14.30 uur. De entree kost 15 euro, met kortingen voor Vrienden, Gelrepas- en studentenkaarthouders. Kinderen onder de 10 jaar mogen gratis mee. Kaarten zijn te koop voor aanvang van het concert in de kerk, maar ook te reserveren via vrienden@dekerkvanrozendaal.nl.

www.dekerkvanrozendaal.nl/vrienden