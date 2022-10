Lezing Suzanna Jansen over ‘De Omwenteling’

VELP – Auteur, journalist en meesterverteller Suzanna Jansen verzorgt vrijdag 28 oktober een lezing in de Grote Kerk in Velp. Ze komt vertellen over haar nieuwste boek, ‘De omwenteling of de eeuw van de vrouw’. Hierin beschrijft Jansen de afgelopen eeuw vanuit het perspectief van de vrouw.

Rode draad in ‘De omwenteling’ is het leven van Betsy Jansen-Dingemans, moeder van schrijfster Suzanna Jansen. Betsy is geboren in 1922, het jaar waarin vrouwen voor het eerst kunnen stemmen. Toch tellen ze amper mee: ze krijgen minder loon, worden op hun trouwdag ontslagen en zijn bij wet handelingsonbekwaam. Honderd jaar later heeft haar dochter meer rechten en is haar wereld groter dan de huiskamer.

In geen enkele eeuw veranderde het leven van vrouwen zo sterk. Vanuit het perspectief van haar moeder, haar oudere zus en zichzelf vertelt Suzanna Jansen hoe vrouwen leefden binnen de marges van ondergeschiktheid en dienstbaarheid en hoeveel strijd het kostte zich daaraan te ontworstelen. Met het verstrijken van de tijd ontdekt Betsy dat een vrouw ook naar een ander leven mag verlangen.

Suzanna Jansen woonde en werkte als correspondent in Moskou. Als journalist schreef ze voor De Morgen, NRC Handelsblad, Trouw, HP/De Tijd en Opzij, en werkte ze tevens voor zowel de VPRO als de VRT. In 2008 verscheen Het Pauperparadijs. Het boek groeide uit tot een bestseller, waarvan inmiddels meer dan 325.000 exemplaren zijn verkocht.

De lezing in Velp begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn te reserveren via www.eenpassievoorboeken.nl.

Foto: Mark Uyl