Levend standbeeld Senne straalt op WK in Alkmaar

DIEREN /ALKMAAR – Afgelopen weekend stond Senne Hulsebosch (10) uit Dieren tussen ongeveer 100 andere levende standbeelden van 20 verschillende nationaliteiten, tijdens het wereldkampioenschap van World Living Statues in Alkmaar. Met zijn Harry Potter-act wist hij niet alleen de vele bezoekers, maar ook de jury te betoveren en de eerst prijs in de wacht te slepen.

De eerste kennismaking met levende standbeelden voor Senne was in Londen toen hij een jaar of 6 was. “Op Trafalgar Square zag ik een levend standbeeld en dat vond ik heel vet. Ik wist meteen dat ik dit ook wilde doen.” Eenmaal thuis ging moeder Marlise op onderzoek uit. Ze kwam uit bij een theaterclub in Arnhem die workshops aanbood. Daar leerde Senne alles over levende standbeelden en zijn moeder over alles wat erbij komt kijken, zoals kleding en schmink. Senne bedacht vervolgens zelf zijn eerste act: de lachende landloper.

Lachende landloper

Er werd druk gespeurd naar bijpassende kleding en accessoires om de act compleet te maken. Senne en zijn moeder bleken een ijzersterk team. “Senne bedenkt de ideeën en ik vul hem weer aan”, vertelt Marlise. “Tijdens optredens ben ik zijn sjouwer en ben ik de op de achtergrond aanwezig.”

Al die tijd en moeite die Senne en Marlise in de act staken, was zeker niet voor niets, want in 2019 won hij met de lachende landloper de eerste prijs op het NK Living Statues kids in Arnhem. En dat smaakte naar meer. Helaas gooide corona roet in het eten en kon er een poosje niet opgetreden worden. Maar dat betekende niet dat moeder en zoon stil zaten. Er werd hard gewerkt aan een nieuwe act. Als groot Harry Potter-fan besloot Senne de tovenaar uit de bekende boeken te gaan vertolken.

Senne ging weer aan de slag met zijn act en zijn moeder ging los op het zoeken naar kleding en de verder aankleding. De uil Hedwig werd op internet gevonden en er kwamen spullen uit de kringloop. Moeder Marlise voorzag alle kleding en attributen van vele lagen verf, zodat alles een mooi geheel werd. Op het NK in Ede, deze zomer, schitterde Senne met zijn nieuwe act en ook deze keer wist hij hoge ogen te gooien. Hij werd opnieuw Nederlands kampioen bij de kinderen. Nog twee andere optredens op het Carolina Festival en het Magisch Verhalen Festival volgden en Senne kreeg de smaak écht te pakken.

Sorteerhoed

Begin oktober schitterde Senne in Arnhem nog een keer in zijn outfit van de lachende landloper, die inmiddels behoorlijk aan de krappe kant was. “Ik moest zijn buik zelfs een beetje meekleuren omdat hij uit zijn jasje was gegroeid”, vertelt moeder Marlise. “En de schoenen vielen aan het einde van de dag een beetje uit elkaar omdat ze te klein waren geworden”, vertelt Senne. Het plezier was er echter niet minder om. Op deze ‘parade der kampioenen’ genoot hij van een hele leuke dag met veel publiek.

Naast dat Senne in de lengte was gegroeid, bleek hij ook op andere vlakken een hoop gegroeid. “De interactie met het publiek ging steeds beter, in het begin vond ik dat er spannend, maar nu vind ik dit het allerleukste. Want hoewel er bij een standbeeld vaak gedacht wordt aan heel stil staan, is dat volgens Senne zeker niet de bedoeling. “Het gaat om de interactie met je publiek.” Op verschillende manier ‘lokt’ de jongen zijn publiek naar ze toe. “Dan wijs ik bijvoorbeeld iemand aan met mijn toverstaf en trek die als het ware naar me toe.” Zijn publiek mag vervolgens plaatsnemen op een stoel en krijgt de sorteerhoed op. Daarna krijgen zij een kaartje, waarmee ze worden ingedeeld in een van de afdelingen van Zweinstein.

Succes op WK

Al deze optredens waren een mooie voorbereiding op het World Living Statues festival in Alkmaar, waar Senne afgelopen weekend ook te bewonderen was. De hele week werden de weerberichten nauwlettend in de gaten gehouden. “Publiek is erg belangrijk tijdens de wedstrijd, omdat ik die nodig heb voor de interactie.” Gelukkig waren de weergoden Senne gunstig gezind. Het was een mooie dag met veel publiek.

Senne heeft zijn best gedaan en de jury en het publiek waren het met elkaar eens: Harry Potter’s Magic was de beste act onder de jeugd. Senne is supertrots. Hij heeft een mooie trofee gewonnen en een bon voor een weekend Efteling.

Nu het WK achter de rug is, denkt Senne al weer na over zijn volgende act. “Want zoals ik er nu over denk, wil ik zeker nog verder als levend standbeeld. Maar dan wel met een goede act, wat na het succes van de lachende landloper en Harry Potter nog misschien wel lastig te evenaren valt.”

