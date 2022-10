Inner Wheel in het rood voor vrouwenhart

DIEREN – Serviceclub Inner Wheel Arnhem Rijn-IJssel is een enthousiaste groep vrouwen die zich graag inzet voor het goede doel. Ditmaal hebben zij op 29 september Dress Red Day aangrepen om bewustwording te creëren en geld in te zamelen voor de Stichting Hart voor Vrouwen, ten behoeve van onderzoek en voorlichting op het gebied van het vrouwenhart. Ruim 70 personen hadden zich aangemeld om deze avond in het rood bij te wonen bij Villa Veertien in Dieren.

Er waren verschillende sprekers: Caroline Douma, ervaringsdeskundige en schrijfster van een kookboekje met recepten voor hartpatiënten; Dr. Thanasie Markou, hart-long chirurg in Isala Zwolle; huisarts Fsoen Ali, met haar dochter Erin, internist in opleiding en lifecoach Carola Heens, over omgaan met stress. Zij gaven korte pitches waarin onder andere uiteengezet werd dat de symptomen en dus behandeling van hartklachten bij vrouwen kunnen verschillen van die van mannen. Ook in de opleiding Geneeskunde wordt nog altijd geen aandacht besteed aan die verschillen. De klachten, bijvoorbeeld aanvallen van maagpijn en duizeligheid, zijn vaak moeilijk te duiden en worden veelal afgedaan als stress, overgang of hyperventileren.

Een belangrijke conclusie is dan ook: meten is weten. Cholestrol, bloeddruk meten aan beide armen en in sommige gevallen bloedprikken op troponine zijn goede graadmeters. Bij klachten aandringen op specialistisch onderzoek wordt ook onderstreept. Vitaalcoach Kalinka Scholten was deze avond aanwezig voor het meten van risicofactor; BMI, buikomvang en visceraal vet en gaf desgevraagd advies over aanpassingen in leefstijl.

Het was een avond van bewustwording omtrent het vrouwenhart. Maar ook een avond van gezelligheid, rode kleding, lekkere hapjes en fundraising voor dit belangrijke goede doel. Inner Wheel Arnhem Rijn-IJssel kan terugkijken op een in alle opzichten geslaagde avond. Gedurende het komende jaar zal de serviceclub nog meer acties op touw zetten om bij te dragen aan de Stichting.