Ik vind: Het Markervoortse bos moet blijven

Het Markervoortse Bos is een oud gemengd bos met rijke flora en fauna, een gewaardeerd wandelbos. Het Markervoortse Bos ligt naast een Natura2000-gebied. Dat betekent dat de initiatiefnemer voor een LCE moet aantonen dat een LCE geen bedreiging vormt voor bijvoorbeeld de wespendief en de zwarte specht.

Ook gaat het LCE in het Markervoortse Bos in tegen provinciaal beleid, zoals vastgelegd in Het Gelders NatuurNetwerk en de Groene Ontwikkelingszone. Zou Provinciale Staten haar beleid om natuur, biodiversiteit en klimaat te helpen, teniet doen? LCE in het Markervoortse Bos gaat in tegen gemeentelijk beleid, zoals vastgelegd in het LandschapsBeleidsplan (2008), Ligt op Groen (2006), Innoveren met oude waarden (2013), Regionale Structuurvisie De Voorlanden Stedendriehoek 2030, (in Brummen aangenomen in 2009 ) En de Groene Opgave. (2021) Wil de gemeenteraad stappen terug zetten in het natuur, biodiversiteits- en klimaatbeleid?

De buurt is tegen en heeft geld, tijd en deskundigheid genoeg om een LCE tot bij de Raad van State aan te vechten.

Een LCE zou ten koste gaan van toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid. De toeristische sector groeit. Het Markervoortse Bos ligt tussen twee campings in.

Met een LCE zou het vrachtverkeer in Eerbeek met 100.000 kiloemter per jaar, dus zo’n 30 procent toenemen. (mondelinge mededeling van IKEL) Dat gaat ten koste van de leefbaarheid in het dorp.

Een groot transportbedrijf moet al personeel werven in Polen. Voor Eerbeek komt er geen werkgelegenheid bij.

De papierindustrie zit aan zijn grenzen wat betreft watergebruik, grondstoffengebruik en energiegebruik. Een groei blijkt niet uit de cijfers van de afgelopen jaren. Gebruik van grondwater wordt steeds moeilijker en wordt steeds meer aan banden gelegd. De grondstoffen moeten van steeds verder weg komen en vervoer wordt steeds duurder. Papierfabrieken hebben veel energie nodig en de energieschaarste raakt hen hard. Een noodzaak voor een LCE blijkt nergens uit.

In de agrarische sector blijkt dat schaalvergroting niet de juiste weg is, maar dat extensivering en specialisatie beter is voor milieu èn werkgelegenheid. Wij vinden dat sommige papierfabrikanten te veel kijken naar schaalvergroting terwijl ze in nichemarkten veel kansen laten liggen. Wij willen de papierfabrieken graag hier houden en levensvatbaar zien. Dat betekent zuiniger omgaan met water en energie en slimmer omgaan met grondstoffen, en bijvoorbeeld kijken naar hennep, olifantsgras of restvezels uit de landbouw.

Actiecomité/Stichting i.o. Behoud het Markervoortse Bos

Naschrift redactie: Op 5 oktober heeft Gedeputeerde Staten de gemeenteraad van Brummen nader geïnformeerd over de plannen om het Markervoortse Bos in Eerbeek te kappen om hier een Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) te bouwen. Een aantal omwonenden is tegen deze plannen en heeft zich verenigd als Actiecomité/Stichting i.o. Behoud het Markervoortse Bos.

Foto: Aan de Brummenseweg is een spandoek opgehangen als protest tegen de mogelijke bomenkap