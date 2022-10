Ik vind: Help de Eerbeekse papierindustrie

Niet alleen de boeren hebben het zwaar. Ook onze gemeentelijke trots, de Eerbeekse papierindustrie, heeft het moeilijk. Gestegen energieprijzen leggen fabrieken stil. Handhaving van milieuregels zorgt voor extra druk op de ketels.

Boeren Slimheid

Brummense boeren gebruiken natuurinclusieve landbouw om dergelijke problemen het hoofd te bieden. Een toekomstbestendige werkwijze die ook rendement levert. De Provincie helpt de boeren daarin. Voor de industrie doen zijn dat precies andersom: een nieuwe megastal (‘LCE’) neerzetten in het bos, meer vrachtverkeer toestaan en lokale woningbouw als gevolg vooruit schuiven. Voor de boeren hebben ze jarenlang dezelfde doodlopende weg gewezen.

Lokale kracht

Laten we ons richten op een meer lokale kringloop en op het terugdringen van de lokale overlast. Het industrie initiatief om de waterkringloop te sluiten is een goed begin. Het lokale grondwater zakt steeds dieper weg en is ook veel te lekker voor papier. Meer is nodig: de papierindustrie gebruikt 80 procent van alle energie in Brummen. Alles wat we daar besparen, hoeven we ook niet (met lokale zonnevelden) op te wekken.

Innovatie

Water- en energieverbruik zijn relatief makkelijk om aan te pakken. Echt interessant wordt het natuurlijk als we ook weer lokale papiervezels gaan gebruiken. En dan niet de halve Veluwe door de versnipperaar duwen, maar alternatieve vezelbronnen onderzoeken en gebruiken. Echte innovatie. Er zijn genoeg snelgroeiende vezelrijke planten geschikt voor papier. Lokaal te verbouwen. Zo wordt Eerbeeks papier weer echt een lokaal product om trots op te zijn!

Leefbaarheid

Ook lokale uitstoot moet flink verminderd: industriële stikstof doelen komen er aan. Minder stikstof uitstoten betekent minder zware vrachtwagens met houtsnippers en daarmee een rem op de groeiambities. Omwonenden zullen blij zijn. Niemand wil 30 procent meer grote vrachtwagens die dankzij een LCE mogelijk zouden worden. Want nee, die grote trucks met buitenlandse houtsnippers zijn echt niet elektrisch! En verkeersveiligheid: in Brummen vallen twee keer meer verkeersdoden dan gemiddeld in Nederland. Onze wegen zijn dus gewoon levensgevaarlijk.

De provincie heeft tientallen miljoenen gereserveerd voor de industrie. Ik wens hen veel wijsheid bij het besteden. We hebben in Den Haag gezien dat grote zakken geld geen garantie op een goede afloop geven. Daarvoor zijn vooral lef en goede plannen nodig. En samenwerking met alle belanghebbenden. Vraag de Brummense boeren maar hoe. Zij weten het al.

Jonathan Vondeling

GroenLinks Eerbeek-Brummen