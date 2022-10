Ik vind: De pikkip van Nederland is boer

De nieuwe stikstofonderhandelingen en plannen zijn bekend en het zijn weer de boeren, die een probleem van industrie, autoverkeer en kapdrift van natuurorganisaties en SBB moeten oplossen. Dat boeren boos zijn is heel redelijk. Want het lijkt wel maatschappelijke mishandeling.

In 2018 is er in Nederland 2200 hectare bosgebied gekapt door natuurorganisaties en SBB. Bomen en bossen zijn grote opslageenheden voor stikstof. Een student in Wageningen heeft dit berekend en de bewijzen zijn vervangen door een verhaal van een professor, die lijkt te pretenderen, dat de stikstofopslag in miniboompjes van een meter even groot is als de stikstofopslag in bomen van 80 jaar oud.Het bekende verhaal van bewijs dat verdwijnt.

In 2019 hadden we de stikstofcrisis. Het kan zijn dat het een gevolg is van de kapdrift. De woningbouw moest stilgelegd, want woningnood levert internationale investeerders meer geld op. De boeren moesten – nadat ze al jaren uitstootvermindering van stikstof handen en voeten geven – nog minder stikstof produceren. Industrie en autoverkeer mogen gewoon doorgaan. Nationale kapdrift met betaling van Van Nieuwenhuizen ook. Dus weer de boeren, die opdraaien voor problemen, die óók door anderen worden veroorzaakt. In 2020 beginnen de natuurorganisaties nog harder te roepen, dat er te veel stikstof op natuurgebieden terecht komt en kappen gelijk nog een paar honderd hectare stikstofopslaande bossen. Het beschuldigen van boeren, terwijl ze zelf het probleem verergeren. ‘Blaming the victim’ heet dat in de psychologie.

De boeren komen overal in doodsnood met gedwongen uitkopen en maatregelen, die voor hen niets oplossen en de natuurorganisaties niet verantwoordelijk stellen voor hun zelfveroorzaakte problematiek. Natuurlijk is het dan legitiem om bij protesten tegen de moordpoging op boeren op het slachtoffer te schieten met scherp en hen te veroordelen met gevangenisstraf. Slachtoffers van huiselijk geweld krijgen ook een wurgpoging en straf in antwoord op protest. Stereotypisch mishandelaren gedrag.En alsof het nog niet ver genoeg gegaan is, is er nu een Remkes die 4 woordjes verandert in een stikstofoverleg en de doodssteek nogmaals uitdeelt. Hij heeft niets opgelost. Hij lijkt de politie en justitie wel, die ook niets kunnen doen, wanneer je aangifte van verkrachting en verwurging doet.Nederland lijkt mishandelingsland met als nationale pikkip de boeren.Niemand die dit lijkt op te merken. Zijn we dan al zo aan mishandeling gewend geraakt?

M.Otten

Beekbergen