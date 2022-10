Ik buurt mee! ook in 2022 succesvol

GEM. RHEDEN – Ik buurt mee! het platform voor inwonersinitiatieven van gemeente Rheden bestaat al weer drie jaar. In die tijd zijn er door inwoners meer dan 250 initiatieven aangemeld. Samen maken zij de gemeente Rheden nog leuker, mooier en veiliger.

De eerste ronde van 2022 liep van 15 april tot en met 28 mei. In deze ronde zijn er 60 initiatieven gestart, waarvan inmiddels de helft voldoende gespaard heeft om het initiatief uit te kunnen voeren. Van de 21.329 cheques die zijn uitgegeven in deze ronde, zijn er 7.470 (35 procent) ingezet.

Naast initiatieven om samen met buurtgenoten de wijk te vergroenen en op te vrolijken, is er steeds meer aandacht voor de biodiversiteit. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in een Plukbos, voedselbos en belevingstuin, en ook in mooie initiatieven voor insectenhotels en nestkastjes.

Wat verder opvalt is de toename van initiatieven die bijdragen aan ontmoeting en sociale contacten. Denk aan traditionele buurt- en straatdagen, maar ook buurtbankjes en picknicktafels waar mensen in wijk bij elkaar kunnen komen voor een praatje. Het wegvallen van veel coronamaatregelen zal hier zeker aan hebben bijgedragen.

Nieuwe ronde

Inwoners van gemeente Rheden die een goed idee idee hebben voor de buurt, kunnen een initiatief aanmelden op ikbuurtmee.nl. Op vrijdag 21 oktober valt de nieuwe Ik buurt mee!- waardecheque ter waarde van 7,50 euro bij alle huishoudens in de gemeente Rheden op de deurmat. Deze cheque kan tot en met 3 december aan een initiatief naar keuze worden gedoneerd of geactiveerd. Als de waardecheque is geactiveerd, kan de 7,50 euro ook na 3 december aan een buurtinitiatief worden gedoneerd.

“Ook de komende 4 jaar willen we verder met Ik buurt mee!. Dichterbij is niet voor niets één van de drie pijlers in het coalitieakkoord. Als wethouder Inwonersparticipatie vind ik het belangrijk dat inwoners meer invloed hebben op hun leefomgeving, dat vergroot de betrokkenheid bij de buurt. Ik buurt mee! past helemaal in die visie”, aldus wethouder Dorus Klomberg.