RHEDEN – Op vrijdagavond 28 oktober tussen 18.30 en 21.30 uur wordt de tweede editie van Halloween in Rheden gehouden. Kinderen (en hun ouders) kunnen dan griezelig verkleed langs de deuren voor snoepjes. Dit kan zowel individueel als in groepjes, lopend of op de fiets. Deelname is gratis. Deze avond wordt een verkiezing gehouden van de ‘engste griezel’. Foto’s van verklede en geschminkte kinderen kunnen na afloop worden gemaild naar halloweeninrheden@hotmail.com. Via Facebook en Instagram wordt de winnaar gekozen. Er zijn leuke prijzen te winnen.

Huishoudens die het leuk vinden dat kinderen op deze dag bij hun aanbellen voor wat lekkers, kunnen dit tot dinsdag 25 oktober laten weten via halloweeninrheden op Facebook of Instagram of via halloweeninrheden@hotmail.com. Op donderdag 27 oktober worden de deelnemende adressen bekendgemaakt. Ze zijn te vinden op social media of op te vragen via mail.

De organisatie zou het leuk vinden als de huizen ook in Halloween-stijl worden versierd. In de Groenestraat worden meerdere etalages in stijl aangekleed met decoraties gemaakt door de ouderen van Rhederhof en de leerlingen van de Rhederenk.

Wie alvast in de stemming wil komen, kan van 18 tot en met 29 oktober bij Landwinkel de Munnikenhof aan de Brinkweg meedoen met pompoensnijden. Dit kan tijdens de openingstijden van dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Reserveren is niet nodig. Deelname is gratis, alleen de pompoen moet worden betaald.

Op zaterdag 29 oktober is er een zwemparty bij zwembad en fysio De Berkel. Kinderen tot 16 jaar in bezit van een B-diploma zijn welkom op een eng feestje. Het bad wordt omgebouwd tot spookslot. Aanmelden kan via deberkelrheden.nl. Deelname kost 7,50 euro.

Foto: Anouk Hendriks