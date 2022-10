Gemeente Rheden kijkt positief vooruit

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden presenteert een begroting met een positief saldo voor de komende drie jaar. Er zijn plannen opgenomen voor 2023, met daarnaast het voornemen om de reserves aan te vullen. Het beeld voor 2026 ziet er minder rooskleurig uit, in verband met de verwachte daling in inkomsten vanuit het Rijk.

Het college wil de komende jaren geld gaan vrijmaken voor bijvoorbeeld de klimaataanpak, het beschermen en versterken van natuur en landschap en maatregelen voor klimaatadaptatie om hittestress en wateroverlast te verminderen. Ook is er aandacht voor uitbreiding van de digitale dienstverlening door de gemeente. Er ligt focus op een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, met brede welvaart als speerpunt. Een herinrichtingsplan voor winkelgebied Velp maakt hier deel van uit.

Er is het komend jaar veel aandacht voor het tegengaan van (energie)armoede en voor schuldhulpverlening. Ook op versterking van de sociale basis, waaronder door sport en cultuur, ligt de focus. Tot slot wil het college graag aan de slag met de wijk Stenfert in Dieren. Hier moet aandacht zijn voor de aanpak van de verduurzaming van woningen, de openbare ruimte, instroom in de wijk en andere sociale problematiek.

Daarnaast is er budget gereserveerd voor een nadere uitwerking van het coalitieakkoord en eventuele aanvullende wnesen vanuit de gemeenteraad.

Tot slot wil het college het spaarvarken wat spekken. Wethouder Dorus Klomberg legt uit: “Dit geld hebben we mogelijk nodig om de extra kosten die we verwachten op het gebied van energie en inflatie het hoofd te kunnen bieden.”

Lokale lasten

Het college wil de lokale lasten in Rheden onder het Gelders gemiddelde houden. Desondanks stijgt de onroerendezaakbelasting (OZB) met meer dan alleen de inflatiecorrectie, zoals afgesproken in het coalitieakkoord. In totaal gaat de OZB rond de 9 procent omhoog. Verder blijft de rioolheffing gelijk. De afvalstoffenheffing is kostendekkend, volgt dus de inflatie en gaat omhoog. De hondenbelasting wordt in 2023 gehalveerd en in 2024 volledig afgeschaft.

2026

Hoewel de financiën voor de komende jaren er dus goed uitzien, is er veel onzekerheid over de situatie in 2026. De gemeente Rheden verwacht, net als andere gemeenten, een forse daling in inkomsten vanuit het Rijk. Toch ziet wethouder Klomberg het niet al te somber in. “Voor het jaar 2026 verwacht ik nog extra inkomsten vanuit het Rijk waardoor ook dat jaar uiteindelijk positief zal zijn.”

De Programmabegroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026 worden op 8 november door het college van burgemeester en wethouders aangeboden aan de raad.