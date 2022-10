Gemeente Brummen wil inwoners steunen bij geldzorgen

GEM. BRUMMEN – Inwoners van Brummen met geldzorgen kunnen er via Geldfit eenvoudig achter komen hoe ze ervoor staan en bij wie ze eventueel kunnen aankloppen voor hulp. Op de website van de gemeente Brummen staat een handige link. Daarnaast biedt de gemeente praktische hulp en zijn er financiële regelingen.

De gemeente Brummen wil er alles aan doen om mensen met geldzorgen te helpen. De gemeenteraad vroeg hierom middels een raadsbreed ondersteunde motie, maar achter de schermen werd er al gewerkt aan een plan om mensen in energiearmoede te ondersteunen, laat wethouder Annika van Klinken weten. Dat plan is nu klaar. Er is een aantal praktische maatregelen opgenomen, maar ook wordt er gekeken hoe de gemeente inwoners financieel kan ondersteunen.

Energiecoach

Een voorbeeld van praktische hulp zijn de bespaarhulpen en energiecoaches die de gemeente inzet. “Inwoners kunnen vrijblijvend een bezoek van een energiecoach aanvragen. De coach komt dan bij je thuis en kijkt hoe je kunt besparen en isoleren”, aldus Van Klinken. Ze benadrukt dat deze hulp niet alleen beschikbaar is voor mensen met een huurhuis, maar ook met een koopwoning.

Voor huurders is er bovendien advies te krijgen van de bespaarhulp. Deze kijkt ook naar mogelijkheden tot besparen en isoleren, maar kan kan ook direct, kosteloos, de eerste maatregelen nemen, zoals het aanbrengen van tochtstrippen of radiatorfolie.

Energietoeslag

Daarnaast zijn er financiële regelingen die mensen met een krappe beurs kunnen ondersteunen. De energietoeslag van 1300 euro wordt ook volgend jaar uitgekeerd aan huishoudens met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm. “Wie de toeslag dit jaar kreeg, krijgt deze automatisch volgend jaar ook”, legt Van Klinken uit. “Ook zijn we aan het kijken of we de inkomensgrens tot 130 procent kunnen ophogen, maar we weten nog niet of dat financieel haalbaar is.”

Geldfit

Inwoners die twijfelen of zij in aanmerking komen voor deze of andere regelingen, kunnen via de website brummen.nl terecht bij Geldfit. “Door een vragenlijst in te vullen kom je er al snel achter hoe je er financieel voorstaat”, zegt Van Klinken. “Als je in aanmerking komt voor hulp, krijg je direct links van de lokale instanties waar je terechtkunt. Vul de lijst sowieso in, je weet nooit wat er voor regeling is waar je nu nog niets vanaf weet.” Er zijn speciale lijsten voor jongeren en ondernemers.

Inzicht

De wethouder hoopt door het gebruik van Geldfit ook meer inzicht te krijgen in hoeveel mensen in de gemeente Brummen hulp nodig hebben. “De groep die de energietoeslag ontvangt, is bij ons bekend. Maar andere mensen die het financieel krap hebben, moeten zich zelf melden.”