Gemeente Bronckhorst verruimt ondersteunende maatregelen

GEM. BRONCKHORST – De forse stijging van energiekosten, brandstofkosten en kosten voor levensmiddelen voelen inwoners steeds meer in hun portemonnee. Op initiatief van de raad treft de gemeente Bronckhorst maatregelen om mensen dit jaar nog te ondersteunen.

“We zien dat onze inwoners het financieel echt moeilijker krijgen. Ook mensen met een hoger inkomen raken nu in de knel. Een stabiele samenleving vinden we erg belangrijk. Daarom krijgen inwoners die in financiële nood zitten direct ondersteuning. Zo willen we voorkomen dat er meer mensen in armoede terecht komen”, vertelt wethouder Evert Blaauw.

Op 4 oktober heeft het college aanvullend besloten per direct uitvoering te geven aan meerde maatregelen. Daardoor kunnen meer huishoudens aanspraak maken op toeslagen en bijdragen zoals een individuele inkomenstoeslag, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, kindpakket en een participatiebijdrage.

Er zijn meerdere nieuwe maatregelen. Zo wordt de inkomensgrens voor minimaregelingen verhoogd naar 130 procent van de bijstandsnorm. Deze maatregel gaat in met terugwerkende kracht en is geldig tot en met 31 december 2022. Ook de criteria voor het aanvragen van energietoeslag worden verruimd. Hierdoor kunnen meer mensen de toeslag van 1.300 euro ontvangen. Ook in 2023 wordt de energietoeslag van 1300 euro beschikbaar gesteld.

Hulp krijgen

Inwoners die dit jaar tevergeefs ondersteuning hebben aangevraagd, hoeven niets te doen. De gemeente beoordeelt hun aanvraag opnieuw. Mensen die nu wel recht hebben op ondersteuning, krijgen dit jaar nog automatisch bericht. Inwoners die betalingsproblemen hebben door de gestegen kosten van energie en levensonderhoud, kunnen bij de gemeente terecht voor advies en/of een bijdrage in de kosten. Er kan een aanvraag worden ingediend via het online contactformulier, bij een van de sociale teams of telefonisch via 0575-750250.

Energiecoaches

Vanaf dinsdag 1 november start de gemeente met energiecoaches die gratis aan huis komen voor praktische besparingstips. Deze coaches gaan direct aan de slag met bijvoorbeeld het zuiniger instellen van de cv-ketel of het plakken van radiatorfolie en tochtstrips. Ook kunnen inwoners bij het energieloket van de gemeente terecht voor informatie over energiebesparing. Hiervoor kan gebeld worden met 0314-820360.