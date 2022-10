Foi, Foi: Ut goeie veurbeeld

In un darp achter de Iessel woonden joaren elejen veul katholieke boeren. Ze verrasten de pastoor joarlijks bie ut slachten van un varken of pinke altied met een beste bonke vleis, wöst en spek. De pastoor was doar arg blie mee, hee kon dan weer effen veuruut. Allenig die pastoor was un pinne en veur kinderen niet aardig. De kinderen die an de deure kwamen bie de pastorie hoapen altied dat Coba, de huusholdster zoals ze dat toen nuumen, an de deure kwam. Altied kregen de kinderen van heur un snuupien, kuuksien, chocolade of wat anders lekkers. De jongens en meisjes waren doar arg blie mee, want in die tied kregen ze niet zoveul as tegenwoordig.

Bie boer Harmsen wörden d’r un beste vette pinke eslach. Ut zag d’r prima uut. Noa un paar dagen wörden Keesjen ezeg dat hee noa de pastorie mos goan um de pastoor wat vleis te brengen. Keesjen wol dat niet graag, want hee was bange dat die pastoor an de deure zol kommen. Die zei nauwelijks dankejewel en hee mos toch un best ende fietsen um ut vleis weg te brengen. Maar ja, wat Moe zei mos toch gebeuren.

Keesjen ging op weg met de tasse en noa un kwartier trampen tegen de wind in zetten hee de fietse tegen de pastorie an. Ut vleis uut de tasse ehaald en toen aanbellen. Hee hoapen zo dat Coba de deur lös zol doen en niet de pastoor, want dan was ut helemoal mis.

Ut duren effen en toen wörden de deur los edoan en wie stond doar? Juust, de pastoor! Pech hebben. Un grote teleurstelling veur Keesjen. Hee was wat hellig, keek wat tegen de pastoor op en zei körtaf: “Hier he’j wat vleis!” De pastoor pakken ut an, maar kon ut niet loaten um Keesjen strabant toe te sprèken. “Zo doe je dat niet”, zei hee, “het hoort anders. Ik zal je even voordoen hoe het hoort. Ga de pastorie maar is in en dan zal ik aanbellen.” Keesjen vuulen d’r niks veur, maar mos ut wel, de wil van de pastoor was wet. De pastoor ging noa buuten en Keesjen noa binnen en deed de deure dichte.

Effen later bellen de pastoor an. Keesjen d’r hen en deed de deur lös. De pastoor zei op zuute toon: “De complimenten van mijn vader en moeder. Hier heb ik voor U een mooi stuk vlees van de pink die bij ons is geslacht.” Doarna gaf hee Keesjen ut pak vleis. Keesjen zag toen de kans schoon um de pastoor op zien nummer te zetten en zei: “Dankje wel. Dat heb je keurig gedaan. Bedank je ouders en hier heb je een kwartje voor de moeite.” Hee vuulen in zien broekzak en gaf de pastoor ut muntjen. De man wist niet hoe hee ut had en worden rood en blauw tegelieke van helligheid. Hee mopperen wat onduudelijks en gaf Kees ut kwartjen terugge en doarbie ok nog un eigen muntjen uut zien knippe. Hee pakken ut vleis weer an en smeet de deur dichte. Wat hef Keesjen d’r un schik umme had. Thuus hef hee ut niet verteld maar wel an zien vriendjes en die hadden d’r bar schikke umme dat de pastoor eindelijk op zien nummer was ezet.

Martien, de Platschriever uut Loenen

