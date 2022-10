Eerste energiecoaches Rheden van start

RHEDEN – Met de uitreiking van de coachingscertificaten aan de eerste Rhedense energiecoaches kan er nu echt gestart worden met het coachen van Rhedense huishoudens met een laag inkomen, die zich zorgen maken over de energierekening. Negen inwoners van Rheden zijn opgeleid tot energiecoach. Zij ondersteunen huishoudens en geven tips bij het verlagen van hun energieverbruik.

Wethouder Gea Hofstede reikte de certificaten uit aan de eerste lichting coaches en gaf aan heel blij te zijn dat Rhedense inwoners hun dorpsgenoten gaan helpen bij het terugdringen van de energielasten. “De energiekosten zijn hard gestegen. Deze hoge kosten zijn met name problematisch voor mensen met een lager inkomen. Het is daarom mooi om te zien dat er zoveel enthousiasme bij deze groep energiecoaches is om andere mensen écht te kunnen helpen. Dat is precies wat we nodig hebben om juist die mensen die nu in de knel zitten te helpen. De energiecoaches hebben geleerd hoe je kunt besparen door dingen in huis nét even anders te doen. Omdat de energiecoach bij de inwoners thuis komt, kan goed ingeschat worden met welke oplossingen inwoners kunnen besparen. Dat is goed voor de inwoners, het wooncomfort en het milieu.”

Het is de bedoeling om op korte termijn nog meer energiecoaches op te leiden, want het aantal Rhedense huishoudens met energiearmoede is groot, zeker na de enorme prijsstijgingen van het laatste half jaar. Wethouder Hofstede roept de mensen dan ook nadrukkelijk op om aan te melden: “Hoe enthousiast en ambitieus deze coaches ook zijn, we hebben meer mensen nodig om aan de toenemende vraag aan energiecoaching te voldoen. We kunnen dus zeker nog mensen gebruiken die zich als energiecoach willen inzetten om deze doelgroep te ondersteunen.”

Gemeente Rheden heeft een bijdrage van het Rijk gekregen, speciaal bedoeld voor het bestrijden van energiearmoede. De inzet van energiecoaches is de eerste stap die de gemeente nu zet. Samen met andere partijen, zoals Incluzio en Humanitas, werkt de gemeente andere plannen uit om de energielasten van huishoudens te helpen verlagen.Geïnteresseerde mensen kunnen zich aanmelden voor een gesprek met een energiecoach bij de Energiebank regio Arnhem. Ook mensen die geïnteresseerd zijn om energiecoach te worden, kunnen zich aanmelden bij www.energiebankregioarnhem.nl.