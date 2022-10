Eenakterfestival bij de Rhederijckers

RHEDEN – Op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 oktober zijn de Rhederijckers weer helemaal terug. In plaats van een avondvullend stuk brengt de Rhedense toneelvereniging vier eenakters op de planken.

Het programma bestaat uit vier totaal verschillende eenakters. “Met een serieuze ondertoon, variërend van absurd via verrassend tot verknipt, zorgt elk verhaal op zich voor een lach op je gezicht”, aldus de acteurs. Drie eenakters zijn geschreven door Karin Zweers. ‘Bas is er ook bij’ gaat over drie dames op sollicitatiegesprek. Het is de tweede gespreksronde, dus er hangt veel vanaf en alle drie willen ze de baan graag hebben. In ‘Totaal verknipt’ gaat een echtpaar in relatietherapie, omdat de man is beschuldigd van ongewenste intimiteiten. In ‘Een date met Mister Gently’ hebben vriendinnen een internetdate geregeld voor de verjaardag van hun single vriendin. ‘Bedtijd’ is geschreven door Cees Heijdel en Arnold Fickweiler.Twee mensen in bed slapen, draaien, snurken, zeuren, denken, fantaseren en dromen. Toch is het geen moment slaapverwekkend.

De eenakters zijn te zien in het theater aan de Korenbloemstraat 21 in Rheden, op vrijdag en zaterdag om 20.00 uur en op zondag om 14.00 uur. Kaarten zijn te bestellen via toneelvereniging-de-rhederijckers.nl of bij Marijke Nillesen via tel. 026-4954366.