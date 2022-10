Een Stief Kwartiertje: Pernis apivorus

In de media is al veelvuldig de strijd tussen economie en ecologie aan de orde, waarbij steeds wordt aangehaald of de aanslagen op de natuur en de biodiversiteit feitelijk ook aanslagen op ons economisch welbevinden zijn. Er zijn vele discussies over wie of wat waar verantwoordelijk voor is, uiteraard gevolgd door een dispuut over wie wat moet doen om de schade te herstellen en op welke termijn. Wat willen of moeten we behouden ten koste van wat? U weet inmiddels ook dat we daar – op z’n zachtst gezegd – niet gemakkelijk uitkomen.

Terwijl allerlei partijen rollebollend over ons landschap gaan, komt pernis apivorus – zeg maar de Johan Remkes onder de roofvogels – met rustige vleugelslag onze regio ingevlogen om volledig onbedoeld een ogenschijnlijke oplossing aan te dragen, dus ook geheel in de stijl van Johan Remkes.

Nee, het is dus niet Johan Remkes zelf – inmiddels tot onze nationale tovenaar verheven – die de kloof weet te overbruggen, noch de opstandige en verstandige boeren, noch de natuurorganisaties, die de natuur gebruiken om zelf te overleven, noch de gemeenten die in hun kramp veroorzakende spagaat de natuur willen behouden omdat het ook een belangrijk verdienmodel is. Nee, zij allen bereiken niet wat pernis apivorus met wat vleugelslagen voor elkaar krijgt.

Pernis apivorus is in gewoon Nederlands de wespendief, een roofvogel uit de familie van de havikachtigen. Hij lijkt veel op de buizerd, maar zijn kop is iets kleiner en is vergelijkbaar met de kop van een duif. Voor een aantal mensen is het zelfs een vredesduif.

De wespendief wordt steeds populairder in onze regio en dat niet alleen omdat hij veel larven van wespen eet, die anders in de zomer te vaak bij onze lunch op het terras willen aanschuiven. De wespendief krijgt wellicht de status die de wolf op de Veluwe al enigszins bereikt heeft en zal dan evenzeer verwelkomd als met argwaan onthaald worden. Als de wespendief gaat broeden, moeten alle menselijke activiteiten in de directe omgeving van het nest worden stilgelegd. Vandaar dat alle tegenstanders van de komst van een logistiek centrum aan de rand van Eerbeek hopen dat de wespendief zijn nest zal bouwen in het bos dat voor dat centrum gekapt moet worden. De vogel is ook erg populair bij de tegenstanders van grote windmolens. In de gemeente Brummen heeft de wespendief al de geplande windmolens van de kaart geveegd, gezien de ligging van de gemeente aan de rand van de Veluwe. De inwoners van Spankeren en Laag-Soeren zullen de vogel buitengewoon hartelijk verwelkomen als die bereid is om zich te vestigen aan de overzijde van de Soerense Broek, waar de gemeente Rheden graag windmolens ziet.

Maar ja, we moeten natuurlijk wel voldoende alternatieve energie opwekken om aan onze steeds groter wordende behoefte te voldoen en geen windmolens betekent meer weilanden met zonnepanelen. En Eerbeek wil graag de papierindustrie overeind houden als belangrijkste kostwinner voor vele gezinnen én geen logistiek centrum op het Burgersterrein én niet al die vervuilende en lawaai producerende vrachtwagens in het dorp. En we willen bouwen. De komst van de wespendief is, evenals die van de wolf, vooralsnog een ogenschijnlijke oplossing. Immers, er zijn mensen die het liefst alle wolven afschieten, omdat die ook schapen doodt en zo zou je de wespendief uit de boom kunnen schieten als logische stap op weg naar een logistiek centrum. De tweespalt tussen economie en ecologie gaat nog even door, de wolf en wespendief wachten rustig af.

Desiderius Antidotum