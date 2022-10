Een Stief Kwartiertje: Global Goal Award

In de regel vermijd ik allerlei Engelse termen die al decennialang onze taal binnensluipen, maar nu moet het even, al kan de titel van dit stuk verderop gelukkig in fatsoenlijke Nederlandse termen worden vertaald. Het heeft allemaal te maken met het feit dat veel organisaties wereldwijd zich verbonden hebben aan 17 doelen, die in 2030 behaald moeten worden om van de wereld een betere plek te maken. Ze zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld. In Nederland is dat SDG, dat staat voor Sustainable Development Goals, in gewoon Nederlands duurzame ontwikkelingsdoelen. Het jaar 2030 moet een mijlpaal worden, u mag het ook een peiljaar noemen, want dan moet de balans opgemaakt worden. We zijn halverwege, vooralsnog zijn de einddoelen ver uit zicht. Of de mensheid en de wereld er in 2030 beter voor zullen staan dan nu moet dan ook worden betwijfeld, maar als je geen doelen stelt bereik je niets; zo simpel kan het ook zijn. Het zal vele offers vergen.

Het gaat dus om 17 duurzame ontwikkelingsdoelen en ik zal ze hier niet alle 17 melden in het vertrouwen dat u ze zelf ook wel kunt verzinnen. Kijk en luister naar het nieuws en u weet het.

Het merendeel van de mensheid zal achter die 17 duurzame ontwikkelingsdoelen staan en het kan al zo zijn dat, wanneer het lukt om aan een aantal daarvan succesvol te werken, er een prijs te verdienen is. Zo’n prijs noemen we een Global Goal Award, omdat het de hele wereld aangaat, dus ook onze regio. Zo heeft De Speelstoet in Velp een Global Goal Award gewonnen, omdat ze op 3 van de 17 doelen bijzonder goed hebben gescoord. De Speelstoet is er speciaal voor gezinnen, die weinig te besteden hebben en daardoor niet in staat zijn om speelgoed voor hun kinderen te kopen. Het moet geruststellend voor u zijn, u kunt niet op alle fronten goed scoren.

In Rheden is er nog eentje uitgereikt en wel aan Marjolein en Peter Oversteegen die met hun bedrijf Veluwe Actief op maar liefst 8 van de 17 doelen goed gescoord hebben. Veluwe Actief stuurt mensen de Veluwe op, maar dat doen ze op een verantwoorde manier door de belangen van mens, natuur, milieu, cultuur en erfgoed te waarborgen. Peter zal eerdaags een heel milieuverantwoord prijzenkastje moeten timmeren, want hij en zijn vrouw hebben ook al De Rhedenaar gewonnen, een prijs die wordt toegekend aan mensen die zich langdurige voor de lokale gemeenschap inzetten.

Zoals gezegd, het wordt best lastig om het aardsparadijs te vestigen in de komende 7 jaar, je hoeft geen cynicus te zijn om daaraan te twijfelen. Zelf zou ik als 18e duurzaamheidsdoel willen voorstellen om figuren als Poetin, Bolsonaro en Trump bij voorkeur op democratische wijze te elimineren, kwaad verdelging als duurzame ontwikkeling. En dichter bij huis hebben we onlangs gezien dat het vastgestelde stikstofdoel in 2030 al sleets was geworden toen de inkt van het rapport van Remkes nog niet droog was. Er is nog veel te doen.

Terug naar de Veluwezoom. De gemeente Rheden reikt elk jaar drie Global Goal Awards uit, dus er is nog hoop voor u. Rheden heeft zelfs eigenhandig ook nog een doel aan de 17 toegevoegd, maar die heb ik niet kunnen achterhalen. Ik weet ook niet of het doel zo wereldomvattend is dat het alleen in het Engels omschreven kan worden. Misschien is het wel een heel eenvoudige: verbeter de wereld, begin … de rest mag u zelf invullen.

Desiderius Antidotum