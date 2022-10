Een Stief Kwartiertje: De oude Torck

Op deze plek heb ik vaker verhaald over het welgestelde en pittoreske Rozendaal, alwaar dorpelingen elkaar met enige regelmaat de les lezen over hun cultureel en historisch dorpsleven, waar vroeger de kasteelheer met zijn gezag orde op zaken stelde. Maar de tijd verstrijkt en verandert en de gemeente moet nu de rust en orde trachten te bewaken, hetgeen het voorbije decennium met horten en stoten is gegaan, gelukt zal de gemeente zeggen.

Als we het over de les lezen hebben, dan hebben we het over de school en het is zowel de oude als de nieuwe school gelukt om voortdurend in de belangstelling te staan. Over de nieuwe school is in het verleden al genoeg gezegd en daar gebeurt nu waarvoor een school is opgericht: er worden lessen geleerd, naast taal en rekenen ook levenslessen is de aller hoop en verwachting. De oude school staat echter momenteel weer helemaal in de belangstelling na een betrekkelijke periode van rust.

De oude school is de Torckschool, die in 1842 is gebouwd en lange tijd dienst heeft gedaan als dorpsschool. De school is altijd verbonden geweest aan het kasteel, maar de laatste kasteelheer, Willem Frederik Torck baron Van Pallandt heeft de school in 1950 verkocht aan de gemeente onder de strikte voorwaarden dat de school alleen gebruikt mag worden voor onderwijsdoelen, vergaderingen en muziekoefeningen; kortom tot lering en vermaak van de Rozendalers. Na de bouw van de nieuwe school wilde de gemeente ervan af, want er was achterstallig onderhoud en de nieuwe school had al genoeg geld en vooral gedoe gekost. Om dit fraaie stukje historisch erfgoed te behouden, heeft het Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK), inmiddels eigenaar van het kasteel Rosendael, het schooltje gekocht om te voorkomen dat het in handen zou vallen van ruïnerende projectontwikkelaars. De gemeente heeft nog getracht om de verkoop buiten de oude historische regels om te leiden, maar kwam uiteindelijk toch tot de conclusie dat het maatschappelijk belang prevaleerde en voorkwam daarmee waarschijnlijk een nieuwe dorpsopstand.

De oude school is inmiddels verbouwd, waarbij het historische interieur weer teruggekeerd is en … de school gaat eerdaags weer school worden. Rozendaal heeft er een basisschool bij, een kleintje weliswaar, want er zitten maar 8 kinderen op. Lophi heet het en het is een particuliere school en afhankelijk van crowdfunding en sponsoring, particuliere financiering dus. De school zal de komende tijd doorgroeien naar 13 kinderen. Het meest bijzondere aan deze school is dat het geschikt is voor elk kind, maar niet voor elke ouder (…). En dat maakt het heel bijzonder, voor sommigen elitair.

Lophi is een school voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar en het is tevens een vernieuwende, bewuste en natuurlijke leer- en leefomgeving voor zowel kinderen als volwassenen. Alles wat de mensheid verder helpt is er te vinden: een veilige en natuurlijke bedding om te kunnen groeien vanuit passie, zelfsturing, bezieling, openheid, verbinding en afstemming en dat vanuit ons hart; alles in een ruimte van liefde en heelheid in onszelf en de ander. Het nieuwe Arcadië aan de Veluwezoom.

Hoe zal het verder gaan in Rozendaal? De oude Torckschool zorgt voor nieuw leven en een haast verheven vorm van onderwijs, waar kennelijk de ouders moeten leren wat hun kinderen als natuurlijk gedrag mee naar school nemen. Als dat lukt zal Rozendaal voortaan gevrijwaard worden van interne conflicten. Maar alle Rozendalers weten…de bedriegertjes zijn nooit ver weg.

Desiderius Antidotum